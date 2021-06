Entre tantas características reveladas durante el lanzamiento de Windows 11, una de las más impactantes es el soporte para ejecutar apps de Android. Para conseguirlo, Microsoft no solamente se ha aliado con la Appstore de Amazon, sino que también ha adoptado la tecnología Intel Bridge.

Dicho compilador es el que posibilita que las apps de Android se ejecuten en equipos con Windows 11 que utilizan procesadores basados en la arquitectura x86. Según The Verge, la novedad es que esta función no estará disponible únicamente en ordenadores con CPU de Intel, sino que también funcionarán con modelos de AMD.

Pero eso no es todo, ya que los equipos con hardware basado en ARM también sacarán provecho de esta oportunidad. En este caso en particular todavía no hay mucha información al respecto, porque los dispositivos no necesitarían la intermediación de Intel Bridge para ejecutarlas las aplicaciones en el renovado SO. Seguramente, Microsoft dará más detalles sobre este tema en el futuro.

Apps de Android en Windows 11: ¿Compatibilidad es igual a calidad de funcionamiento?

Que Intel Bridge permita utilizar apps de Android en Windows 11, pero no sólo en equipos con procesadores de la misma marca, abre importantes interrogantes: ¿Microsoft garantiza que la calidad de ejecución sea idéntica en todas las arquitecturas? ¿El rendimiento de las apps en hardware de AMD y basado en ARM será igual que en Intel?

Por el momento la información relacionada al tema es muy escasa. Cuando se lancen las versiones preliminares del sistema operativo en el programa Windows Insider, podremos conocer más a fondo los detalles de esta integración.

Vale mencionar algunos detalles que se conocieron una vez finalizada la presentación de Windows 11. Para ejecutar las apps de Android desde la Microsoft Store será necesario contar con una cuenta de Amazon. Además, la primera vez que se intente descargar una aplicación -TikTok, por poner un ejemplo- se instalará en el ordenador la app de Amazon Appstore. Esta condición no debiera generar demasiados inconvenientes, ya que es un paso que no se repetiría en adelante.

Windows 11 llegará con una Microsoft Store completamente renovada, y la firma de Redmond permitirá a los desarrolladores quedarse con el 100% de sus ingresos. De todas maneras, existirá una limitación para esta posibilidad, ya que no aplicará a la publicación de videojuegos en la tienda.