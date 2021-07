Rick y Morty lleva cinco temporadas jugando con portales interdimensionales, el tiempo y conceptos filosóficos de alto calibre. Loki, de Disney plus, apenas lleva cinco capítulos entrando en materia. Pero ambas parecen coincidir en algunos puntos de importancia. En especial en la forma de analizar el propósito de la existencia, la culpa, la esperanza, la necesidad de identidad y el miedo.

De una u otra forma, ambos programas parecen recorrer algunas líneas tan comunes que llegan a tener un curioso parecido. Y no solo, en el planteamiento de lo temporal y la sustancia de la realidad como paralelo de transformaciones intelectuales y espirituales. Tanto las aventuras de Rick como las del dios de la mentira, atraviesan el matizado terreno de la búsqueda de la individualidad.

Mientras el científico de bata blanca transgrede de manera delirante y cruel toda línea moral, el personaje de Disney Plus reivindica un arco de redención. No obstante, y aunque pueda parecer extraño, ambos personajes tienen un variado repertorio de puntos en común. Incluyendo el buen hacer y el talento del escritor Michael Waldron para dotar de personalidad y densidad a las respectivas historias a Loki y Rick y Morty.

Waldron, que fue uno de los escritores de Adult Swim, ha sido determinante en el éxito de Loki. El creador logró dotar a la serie Disney plus de dilemas muy semejantes al éxito animado. Y aunque hay líneas que Loki no puede cruzar, ambos shows están enfocados en lo mismo: un recorrido singular a través de la desconstrucción del héroe y el villano tradicional.

Más allá de eso, también hay un extrañísimo recorrido a través de los dolores y penurias de personajes falibles. Y Waldron ha logrado que ambas historias conserven el sentido del error, la caída en el desastre y el miedo de forma impecable. De hecho, el enfoque de Loki y Rick sobre la vida, la muerte y la transcendencia es prácticamente el mismo. O al menos, coincidieron en algún punto de su evolución.

Waldron logró que tanto uno como el otro evolucionaran lo suficiente como para mostrar diferentes dimensiones y matices sobre sus complicadas personalidades. Y tanto el dios de la mentira como el abuelo más falaz de la televisión se han convertido en símbolos de un nuevo tipo de existencialismo.

No hay nada sencillo en la forma en cómo Loki recorrió poco a poco un camino que le llevó al amor, el reconocimiento de sus errores y una peculiar madurez. De la misma forma, Rick logró expresar interés, amor y una curiosa conexión con su familia. Dos personajes en apariencia villanos que encontraron en una búsqueda caótica un sentido del bien y el mal por completo nuevo.

Loki y los cuentos de la Ciudadela

En el capítulo cinco de Loki, el dios de la mentira debe enfrentarse a un puñado de sus variantes. Cada una de ellos con una historia particular. Desde el Classic Loki hasta el Kid Loki, todas las versiones del dios de la mentira parecen atrapadas en una línea de ideas exactas.

De hecho, en una de las escenas más desconcertantes del episodio, varios Lokis se traicionan unos a otros. Eso en medio de un caos pintoresco y frenético, que no es otra cosa que el reflejo de su naturaleza esencial.

Pero más allá de una escena antológica cargada de referencias al cómic y a la ciencia ficción, Michael Waldron hizo algo más. Trajo al en apariencia argumento sencillo de Loki una de las diatribas más poderosas de la serie Rick and Morty. Y de hecho, todo el argumento parece hacer referencia a una de las tramas más famosas de Adult Swim.

En el capítulo 7 de la tercera temporada de Rick y Morty, la trama regresa a la Ciudadela. En el lugar conviven todas las versiones interdimensionales y variantes de los personajes centrales. Pero más allá de una curiosidad caótica, también es un microuniverso basado en la especulación sobre la codicia y las esperanzas.

Tanto la serie de Adult Swim como la de Disney Plus encontraron una forma de liberar a sus personajes del yugo

Convertido en un clásico, Los Cuentos de la Ciudadela profundizan en las principales preocupaciones del argumento de Rick y Morty. También las llevan a un nuevo nivel y las dotan de un nuevo significado. Se trata de un durísimo discurso sobre las culpas, la responsabilidad moral, el orden social y la hipocresía cultural que asombra por su dureza.

Para el quinto capítulo de Loki, Michael Waldron intenta algo parecido, aunque sin toda la ambición y potencia de la serie animada. Pero aun así, las variantes de Loki logran dialogar con planteamientos parecidos.

Después de una riña colectiva entre todas las versiones de Loki, Kid Loki, Old Loki y el Loki central, llegan a la conclusión obvia. El sistema de la TVA apuesta por el hecho que cada criatura bajo su dominio acepte su papel en la historia del tiempo. Y cuando no ocurre, es aislada en un vacío atemporal del que no puede escapar. Como si la mera personalidad fuera una afrenta a un poder codicioso y voraz.

Tanto Rick y Morty como Loki comparten un eje central. Un pesimismo levemente amargo sobre la imposibilidad de escapar de lo que somos. Un destino predeterminado que se lleva a cuestas como un destino sofocante. Pero tanto, tanto la serie de Adult Swim como la de Disney Plus encontraron una forma de liberar a sus personajes del yugo. Rick encontró que La Ciudadela era una imitación a la vida, una trampa cósmica de infinitas ramificaciones que debía destruir.

Por otra parte, Loki logró dotar a su personaje de una tridimensionalidad tan amplia como para comprender el comportamiento de sus versiones. Y por extraño que parezca, esa cualidad dual, fragmentada y cada vez más humana actúa como una ciudadela. Un mundo aparte en el que todas las versiones de Loki sobreviven porque no saben hacer otra cosa.

Hasta que un evento llega para cambiar por completo la mirada sobre el vacío y la inevitabilidad de la existencia. Si para Rick fue aceptar a su familia (y el amor que siente por ella), en Loki fue comprender sus sombras y oscuridades. Un camino del héroe en diminuto que crea una nueva forma de narrar historias para personajes complejos en la cultura pop.

Loki y Rick hacia el Apocalipsis

En el tercer capítulo de la quinta temporada de Rick and Morty, Summer acompaña a su abuelo en un periplo interplanetario. ¿El motivo? Disfrutar de los últimos momentos de planetas a punto de estallar y desaparecer. “La vida al límite”, declara Summer con la voz Spencer Grammer. Si el giro argumental te parece conocido, no lo imaginas.

En el segundo capítulo de Loki, el personaje interpretado por Tom Hiddleston descubre la forma en la que su variante ha evadido a la TVA. Para evitar ser detectada por la agencia, Sylvie va de en Apocalipsis en Apocalipsis. Y como grita Loki a quien quiera escuchar en Pompeya mientras el Vesubio está a punto de estallar: “Nada importa, todo da igual”. Casi sin quererlo, o quizás porque ambos argumentos analizan puntos de vista parecidos, coinciden en el final del tiempo.

Mientras la temporada cinco de Rick y Morty vuelve a mostrar a múltiples variantes siendo asesinadas, Loki se contempla desde la redención

Para Rick y Morty, el tiempo y las variaciones interdimensionales son de considerable importancia para la historia. Lo son en la medida que sus personajes pueden explorarse a sí mismos y su entorno a través de ellas. Y en Loki, la condición del cambio y la transformación también lo es. Prácticamente por caminos distintos, ambos programas han llegado a la misma conclusión.

Al final, la reflexión sobre el fluir del espacio y la materia como principal poder llevó a las series a una mirada sobre la realidad muy semejante. Al final de todo, el vacío es una especie de gran conclusión en medio de algo más grande, asombroso y desconcertante.

Pero mientras Rick y Morty transgrede algo esencial y transforma su mensaje en algo más lúgubre, Loki aún conserva las esperanzas. De hecho, Waldron parece haber encontrado en el tono mucho más sutil y familiar de Disney Plus, una manera de plantear ideas más emocionales. Y mientras la temporada cinco de Rick y Morty vuelve a mostrar a múltiples variantes siendo asesinadas, Loki se contempla desde la redención.

'Loky' y 'Rick y Morty', ¿una gran revelación?

Tomados de la mano, Sylvie atraviesan el último escollo hacia enfrentar el enemigo definitivo que esconde la TVA. Han superado a sus variantes, su desconfianza mutua y una historia predeterminada. En el segundo capítulo de la quinta temporada de Rick y Morty, Rick se toma de la mano con su familia.

Lo hace en una playa desierta, mientras todos esperan ser asesinado en medio de una batalla campal entre duplicados. Pero antes que eso suceda, hay un momento para imaginar lo mejor de sus vidas o lo que desearían obtener. Un momento para observarse a sí mismos más allá de todo lo que el recorrido del programa les ha llevado a ser.

Uno y otro argumento parecen separados por el tiempo, las referencias y el acento en el existencialismo. Pero ambos conducen a la misma idea definitiva. ¿Quiénes somos más allá de lo que se supone dicta el mundo que los rodea? Rick y su nieto Morty están quizás a punto de descubrir en los próximos capítulos otra revelación portentosa sobre sí mismos. Por otro lado, Loki está muy cerca de demostrar que es mucho más de lo que la TVA desea que sea.

Sea cual sea la pregunta que se plantea Rick y Morty y Loki, las respuestas están en bajo el mismo cristal del asombro existencialista. Quizás una de las apuestas más audaces de cualquier programa de los últimos años.