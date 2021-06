“The Nexus Event”, el episodio 1x04 de Loki dirigido por Kate Herron, confirmó una de las tantas sospechas en relación con la serie: aparecieron distintas versiones del personaje. Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, se trata de variantes de Loki que corresponden a distintas líneas temporales. Por tanto, representan hechos que no han sido presentados ni en las películas ni en la serie.

Hasta el episodio referido, sólo se tenía referencias de una variante de Loki, Sylvie (Sophia Di Martino). Sin embargo, en su caso hubo truco: Marvel se apoyó en el nombre y parte de la estética de otro personaje, La Encantadora, para generar una suerte de confusión dentro de la narrativa. La negativa de Sylvie para ser nombrada como Loki, hacía más evidente el contraste. Es parte de Loki, pero convendría no llamarla “Lady Loki”.

Sin embargo, la escena postcréditos de “The Nexus Event” y los créditos siguientes sí presentaron de manera formal a cuatro de las variantes del Dios del Engaño. Cada personaje sorprende tanto por su atuendo como por las posibles interpretaciones que puedan hacerse al respecto. Vamos a conocerlos.

Las cuatro variantes de Loki

Luego de lo que parecía ser su final, Loki cae en otra dimensión. Aunque aún no se ha revelado hacia quién se dirige, pregunta: “¿Estoy muerto?". Desde el otro lado de la escena, le responden: “Todavía no. Pero lo estarás a menos que vengas con nosotros". Entonces aparecen tres personas y un animal.

Classic Loki

Este personaje es quien le habla a Loki cuando cae en otra realidad. Classic Loki es interpretado por Richard E. Grant (About Time). Aparece con un traje no influido por ningún avance tecnológico ni estético, como sacado de una obra de teatro que parodia al personaje.

Sin embargo, no es una burla si se tiene en cuenta que esta versión del Dios del Engaño apareció muchos años antes de la variante que predomina en la serie, interpretada por Tom Hiddleston. Dentro de los cómics, no se le suele referir como “Classic Loki”. Pero se estima que está en las historietas desde hace más de 40 años.

Es una versión mayor y más oscura del protagonista, ocupando el rol de villano de forma más evidente (en relación con la versión actual) en más de una oportunidad.

Kid Loki

Este niño, interpretado por Jack Veal (The End of the F***ing World), representa la aproximación más cercana al actual. Dentro de los cómics, una vez que la versión conocida de Loki muere, reencarna en este chico. Por tanto, su personalidad tiene bastante similitudes con el protagonista de la serie, pero a su manera.

Aunque sigue usando sus poderes para engañar y hacer travesuras, Kid Loki también los usa para ayudar a sus seres queridos. Esta es una de las principales diferencias en relación con su versión adulta. En particular, uno de los personajes a quienes más ayuda es a su hermano, Thor.

Boastful Loki

Una de las variantes de Loki sobre las que hay menos información. Boastful Loki es interpretado por DeObia Oparei (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides). Aparece vistiendo una armadura y portando un martillo. ¿Se trata del Mjörlnir? Quizá sí, quizá no.

Sin embargo, teniendo en cuenta las similitudes, no es descabellado pensar que podría ser una variante de Loki en la que él hereda el manto de Thor. Hay que recordar que, si bien Thor es interpretado en el Universo Cinematográfico de Marvel por Chris Hemsworth, su título guarda relación con el martillo: quien sea digno de llevarlo será reconocido como el Dios del Trueno. ¿Llegará a serlo?

Crocodile Loki

Este personaje aparece siendo sostenido por Kid Loki. Como Boastful Loki, la información sobre él es casi nula. Sin embargo, como los otras variantes, también usa algo que lo vincula con el protagonista. En este caso son los cuernos. ¿Podría tratarse de una versión humana que, de momento, tiene esa forma o es un referencia a Jörmungandr, el hijo de Loki según la mitología nórdica?

Habrá que esperar una semana para conocer, a través de Disney Plus, cómo estas variantes interactúan entre sí. ¿Qué ocurrirá con Sylvie?