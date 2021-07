Instagram suma una nueva característica: a partir de ahora, la red social detecta el texto en otros idiomas que aparece en las historias y lo traduce automáticamente. Esta nueva herramienta llega para expandir la capacidad del servicio para procesar las publicaciones en lenguas extranjeras.

Vale recordar que Instagram ya ofrecía la posibilidad de traducir las descripciones de las publicaciones en el feed, los comentarios y la biografía en los perfiles de los usuarios. Sin embargo, la opción de traducir el texto en las historias era una deuda de mucho tiempo y que el público reclamaba.

De acuerdo con The Verge, la nueva función para traducir historias de Instagram ya se encuentra disponible globalmente. La red social ofrece soporte para 90 idiomas y busca que sea más sencillo compartir contenido con audiencias internacionales.

¿Cómo traducir el texto en las historias de Instagram?

La opción de Instagram para traducir historias es realmente sencilla. Al encontrar una publicación en lengua extranjera, la red social mostrará la inscripción "Ver traducción" en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Al tocar sobre la misma se despliega un cartel desde el borde inferior mostrando el texto original con el idioma detectado y la correspondiente traducción. Sin dudas, es una función simple pero que ayuda a mejorar la experiencia de los usuarios.

Por ahora la nueva utilidad traduce solamente el texto en las historias de Instagram; no hay novedades con respecto a una alternativa similar para el audio. Al menos no por el momento. Sin embargo, como recientemente la red social sumó la opción de transcribir automáticamente las historias en inglés, no sería raro que en el futuro veamos alguna utilidad relacionada.

En el último tiempo, Instagram ha presentado varias novedades relacionadas con sus historias. Desde la posibilidad de guardarlas como borrador para editarlas más tarde, hasta la opción de añadir enlaces mediante un sticker, entre otras. ¿Crees que la opción de traducir automáticamente el texto en las historias de Instagram es una buena adición para simplificar la interacción con usuarios de otros países?