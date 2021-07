Abraham Erskine (Stanley Tucci) apareció en el Universo Cinematográfico de Marvel durante Capitán América: El primer Vengador (Joe Johnston, 2011). Este personaje, que dentro de los cómics tiene una historia más extensa, no trascendió más allá de esa película. Sin embargo, dejó un legado que las siguientes producciones para cine y televisión han aprovechado. La influencia de Erskine es tal que muchas narrativas se sostienen a partir del suero que recibieron los supersoldados de Marvel, como ocurrió en Viuda Negra con el Guardián Rojo.

Ese suero le permitió a Steve Rogers convertirse en Capitán América, por ejemplo. Como él, una decena de personajes lo han utilizado para mejorar sus habilidades, con mayor o menor éxito. Hay que recordar que, como dijo el doctor Abraham Erskine, el suero del supersoldado potencia lo mejor y lo peor de cada persona. Eso explica que no todos los personajes afectados hayan tenido un impacto positivo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Algunos de ellos son, además de Capitán América (Chris Evans) y el Guardián Rojo (David Harbour), el Soldado de Invierno (Sebastian Stan) y U.S. Agent (Wyatt Russell). Este es un listado basado en las adaptaciones cinematográficas y las miniseries presentadas a través de Disney Plus.

Los supersoldados de Marvel

Se trata de superhéroes o villanos que tienen habilidades especiales a través de la ciencia. Ellos, durante algún momento de las películas o las series, tuvieron acceso al suero del supersoldado. Esto los diferencia de personajes como Iron Man, Viuda Negra, Bruja Escarlata o Doctor Strange, quienes tienen poderes por las características de sus trajes o por las gemas del infinito.

Capitán América

El primero de los supersoldados de Marvel. Capitán América: El primer Vengador describe todo el proceso de selección del individuo, la aplicación del suero y sus efectos inmediatos. Este personaje fue parte de la tríada sobre la que se basó buena parte de las producciones de Marvel hasta ahora, junto con Iron Man y Thor.

Red Skull

El villano de Capitán América: El primer Vengador. Johann Schmidt obligó al doctor Erskine a trabajar con Hydra. En línea con el valor de la personalidad y las características de cada individuo, si Capitán América muestra cómo el suero potencia las virtudes, a través de Red Skull se expuso la influencia que ejerce sobre los vicios de cada ser. El suero utilizado en Red Skull fue previo a la versión final que recibió Steve Rogers.

El Soldado de Invierno

Si bien Bucky Barnes siempre tuvo una estrecha relación con Steve Rogers, el suero de los supersoldados del Marvel que él recibió fue a través de Hydra y sus distintos experimentos durante la Segunda Guerra Mundial. Barnes llegó como prisionero y terminó siendo una suerte de ratón de laboratorio hasta convertirse en el Soldado de Invierno, como fue nombrado el programa en el que lo involucraron. Representó el brazo armado de la organización para distintas misiones. Luego sería manipulado por Helmut Zemo (Daniel Brühl).

Isaiah Bradley

Este personaje fue presentado en la miniserie Falcon y el Soldado de Invierno (Kari Skogland, 2021). Dentro de los cómics o de forma corriente se le refiere como el Capitán América Negro. Fue inyectado con el suero del supersoldado a través de un programa implementado por el Gobierno de Estados Unidos con soldados de color. Como describe la serie de Disney Plus, no fue la única prueba que hicieron con él.

Abominación

Si bien Abominación es un monstruo, antes de serlo fue Emil Blonsky (Tim Roth). Este personaje apareció dentro de la saga de Hulk. Surge como el enemigo, la opción para detener a Bruce Banner (Edward Norton y Mark Ruffalo). Blonsky tuvo acceso al suero de los supersoldados de Marvel a través de Thunderbolt Ross. ¿Qué salió mal? Además de su carácter, Blonsky fue expuesto a radiación gamma, alterando toda su composición hasta convertirse en Abominación.

Guardián Rojo

El estreno de Viuda Negra (Cate Shortland, 2021) aclaró el rol de Alexei Shostakov (David Harbour), el Guardián Rojo. Dentro de los cómics, el Guardián Rojo fue pareja de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Pero en la película es el papá de ella y de Yelena Belova (Florence Pugh). No está claro cuál fue el proyecto a través del cual recibió el suero del supersoldado. Sin embargo, muestra cómo el éxito de Capitán América fue buscado por distintas naciones. Red Guardian es visto como la versión rusa de Steve Rogers.

Los Flag-Smashers

Este grupo apareció en Falcon y el Soldado de Invierno. Dentro de él estaban Matias, Lennox, Dovich, Nico, Gigi, DeeDee y Diego. Su acceso al suero de los supersoldados de Marvel lo lograron mediante el Power Broker. Estos personajes fueron derrotados por Falcon, el Soldado de Invierno y John Walker, quien tomó el manto de Capitán América en la miniserie para luego pasar a convertirse en el U.S. Agent.

Dentro de este grupo se encuentra Karli Morgenthau, su líder. Un detalle clave en relación con la versión del suero que ellos recibieron: no generó cambios físicos. Si bien les permitió incrementar su fuerza, no alteró su aspecto físico ni características psíquicas (al menos no de forma evidente) como sí ocurrió en los casos anteriores.

Otros participantes del Programa del Soldado de Invierno

Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel no se profundizó sobre sus casos. Sin embargo, además de Bucky Barnes, hubo otros soldados que formaron parte del Programa del Soldado del Invierno y que tuvieron acceso al suero de los supersoldados del Marvel. En Capitán América: Civil War (Joe Russo y Anthony Russo, 2016) se explora su caso. Helmut Zemo los buscó, los encontró y mató a las cinco personas que permanecían en cámaras.

