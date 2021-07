A finales de 2019, un reporte de Variety dio a conocer que Warner Bros. y DC se habrían acercado a Michael B. Jordan para ofrecerle el papel de Superman. Hoy, casi dos años después, parece que la propuesta finalmente fue aceptada. De acuerdo a la información de Collider, el mencionado actor dará vida a Superman en un contenido original de HBO Max. De hecho, la producción de la misma también sería su responsabilidad.

El citado medio especifica, sin embargo, que el plan de Warner es que Michael B. Jordan se ponga en los pies de Val-Zod. Hablamos de una versión alternativa de Superman que, al igual que Kal-L (Superman original), llegó a la Tierra en una de cuatro cápsulas lanzadas desde Krypton. Una vez en "nuestro" planeta, fue encarcelado por Terry Sloan en el emblemático Asilo de Arkham. Sin embargo, lo liberaron tiempo después para proteger a la humanidad de la invasión de Apokolips.

Collider especifica que Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan, recientemente concretó el fichaje de un guionista para adaptar la historia. No obstante, hasta el momento no se sabe con certeza si el proyecto será un largometraje o serie. Todo dependerá, desde luego, de la estrategia de contenidos de HBO Max en el futuro próximo. Lo que aparentemente sí es seguro es que el actor será el productor y es el candidato número uno para interpretar al superhéroe.

Ojo, este proyecto no debe confundirse con el rumoreado filme de J.J. Abrams. Un reporte de The Hollywood Reporter, publicado apenas el pasado mayo, dio a conocer que Warner prepara un largometraje de Superman con un actor negro. La diferencia es que será el Clark Kent (Kal-L) que todos conocemos, no Val-Zod. El también director de Star Wars: El Ascenso de Skywalker estaría involucrado como productor, pero no será el director.

En desarrollo...