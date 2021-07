En la historia del entretenimiento, son pocas las personas que han tenido la fortuna de trabajar con Marvel y DC, las dos casas de los superhéroes más populares del mundo. El más reciente de la lista es James Gunn. El susodicho dirigió los largometrajes de Guardianes de la Galaxia y ahora The Suicide Squad. Desde luego, se presentó una oportunidad única para preguntarle cuáles son las diferencias de laborar con compañías tan distintas.

Los superhéroes de Marvel han demostrado ser una máquina de hacer dinero. Marvel Studios ha logrado entregar múltiples blockbuster hasta crear uno de los universos más exitosos en la historia del cine. DC, por otra parte, ha vivido una etapa de turbulencia en la pantalla grande a causa de las cuestionables decisiones de Warner Bros. Afortunadamente, en los últimos años parece haber tomado un rumbo positivo. Fichar a James Gunn, de hecho, fue uno de sus mejores movimientos.

En una entrevista con The New York Times, James Gunn reveló cuáles son las diferencias de unir fuerzas con Marvel Studios o con DC. Según el cineasta, una disparidad clave es que Kevin Feige, director de Marvel Studios, está más involucrado en la edición de un filme, mientras que los directivos de Warner se mantienen alejados de esta etapa. Por supuesto, quizá sea el caso privilegiado de The Suicide Squad, porque de antemano sabemos que Zack Snyder y Warner tuvieron una infinidad de diferencias creativas con la Liga de la Justicia.

James Gunn señala que Kevin Feige aporta más ideas, si bien no obliga a tomarlas. Sin embargo, también reconoce que en Guardianes de la Galaxia tuvo algunos inconvenientes por la magnitud del proyecto y por la curva de aprendizaje que implica debutar en el Universo Cinematográfico de Marvel. "Si viste el primer metraje de Guardianes 1, tuvo más problemas, porque esa fue la primera vez que hice algo tan gigantesco y hay algo de aprendizaje sobre lo que funciona y lo que no", y agregó:

"La verdad es que, conforme Marvel avanza y Kevin Feige comienza a acumular la propiedad de la mitad de todas las películas en general, él está más disperso".

¿Se acerca el adiós de James Gunn en Marvel?

Ojo con lo siguiente. Al ser cuestionado si volverá a las filas de Marvel Studios tras Guardianes de la Galaxia Vol. 3, el director dejó entrever su adiós definitivo. "No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Para mí, Guardianes 3 es probablemente la última. No sé si volveré a hacerlo [trabajar con Marvel]", declaró. Lo que sí es seguro es que James Gunn tiene un segundo proyecto con DC: la serie de Peacemaker (John Cena) para HBO Max.

Uno de los motivos por los que James Gunn preferiría seguir con Warner es porque considera que el futuro de DC será más flexible para plasmar sus ideas gracias al multiverso. "Creo que, debido a la capacidad de hacer cosas diferentes en el multiverso de DC, es divertido. Están empezando a parecerse mucho a sus cómics. El Universo Marvel siempre ha tenido un poco más cohesión, y DC ha tenido más recorridos independientes. Tenían The Dark Knight Returns, Watchmen. Tenían The Killing Joke y Swamp Thing de Alan Moore. El hecho de que hayan hecho Joker, que es un tipo de película totalmente diferente, me parece genial. Estoy muy emocionado con la película de Matt [refiriéndose a The Batman de Matt Reeves]. Están involucrando a algunos cineastas realmente buenos", concluyó.