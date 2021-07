Windows 10 es posiblemente la mejor versión de Windows. O, al menos, esto era así hasta que hemos sabido de Windows 11, su sucesor. Se hizo esperar, pero cada vez queda menos para que se produzca su lanzamiento oficial. Y parece que todo son buenas noticias, ya que si tienes una versión anterior de Windows, podrás dar el salto e instalar Windows 11 sin rascarte los bolsillos.

Sea cual sea tu situación, PC nuevo o viejo, con o sin Windows instalado, vamos a ver de qué manera instalar Windows 11 sin problemas. Para ello nos centraremos en una lista de taras que deberías hacer antes de instalar o actualizar Windows 11 en un ordenador. O si necesitas reinstalarlo en su momento. Cada caso es distinto, pero en general hay ciertos consejos que te evitarán problemas durante y después de la instalación. Y es que en principio, todo suele ir bien a la primera, pero más vale prevenir que enfrentarnos luego a situaciones inesperadas sin las herramientas adecuadas.

¿Merece la pena instalar Windows 11?

Siempre que sale una nueva versión de Windows, la pregunta habitual suele ser si merece la pena o no. ¿Me quedo como estoy con mi Windows o me actualizo a Windows 11? Dependiendo de tu caso, la respuesta es muy diferente. Por ejemplo, no es lo mismo si tu PC es nuevo, tiene ya unos años, si utilizas software antiguo, si te da igual actualizar todo tu software, etc.

Si tienes un PC con una versión anterior de Windows, como Windows XP o Windows 7, te habrán dicho en varias ocasiones que deberías actualizar a Windows 11 sí o sí. Por seguridad, por prestaciones y por rendimiento. En el caso de tener un PC sin sistema operativo, no te queda otra que instalarlo. A no ser que optes por Linux.

Foto por freestocks en Unsplash

Antes de instalar Windows 11 en un PC con Windows 10 o Windows 7 deberías comprobar si tu ordenador admitiría Windows 11. Mientras la herramienta oficial de Microsoft no está disponible, puedes probar con otras no oficiales como WhyNotWin11. Este script te dirá si tu PC actual es compatible con Windows 11 y si hay algo que no. También te explicará el porqué.

Para instalar Windows 11 en tu PC necesitarás un equipo con CPU de 1 GHz, 4 GB de RAM, más de 64 GB de espacio en disco, una pantalla de más de 9 pulgadas con resolución HD (720p), inicio UEFI con arranque seguro, y una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12 / WDDM 2.x. Y el requisito que más polémica ha causado, al estar presente en pocos ordenadores, por el momento: soporte para TPM 2.0, el módulo de plataforma segura que quiere hacer de Windows 11 un sistema operativo más seguro con ayuda del hardware.

Para actualizar desde Windows XP, Windows 7 y Windows 8/8.1 deberás hacer una instalación limpia, ya que la actualización directa se hace exclusivamente desde Windows 10. Así que tendrás que hacer copia de seguridad de tus archivos y aplicaciones. A cambio, tendrás un sistema limpio y en buena forma.

Hay dos motivos para no instalar Windows 11 si usas una versión anterior. Una, que tu PC no pueda con Windows 11. Dos, que tengas software antiguo no compatible. En ese caso, deberías procurar que tu PC tenga el menor contacto posible con internet. También deberías evitar discos externos, memorias o tarjetas SD, pendrives… Cuanto más aislado esté tu PC, más seguro.

Antes de la instalación

Una vez hemos sopesado los pros y contras, ya podemos hacer ciertas tareas antes de la instalación en sí misma. Para empezar, antes de Instalar Windows 11 es recomendable una copia de seguridad del contenido de tu ordenador. Lo mejor es crear una imagen con todo el contenido para luego restaurar lo que queramos. En el mejor de los casos, sólo restauraremos archivos personales.

Puedes acudir a programas de terceros. Los hay gratuitos y de gran calidad que permiten hacer una copia idéntica, guardar esa copia en un único archivo, etc. Luego podrás restaurar todo el contenido o solo el que quieras. Desde Windows 10 puedes hacer una copia de seguridad si vas a hacer una instalación limpia o a instalar una actualización importante.

En Configuración > Actualización y seguridad > Copia de seguridad podrás configurar una copia de seguridad de tu Windows 10, a poder ser en un disco externo, por si algo va mal durante la instalación o actualización.

Junto a la copia de seguridad, deberías comprobar si todas las aplicaciones y juegos que tienes serán compatibles con Windows 10 o con la actualización que vas a instalar. Si no es así, tendrás que ejecutarlos con la opción Modo de compatibilidad. Haciendo clic derecho en el icono de esa app, pulsa en Propiedades > Compatibilidad > Modo de compatibilidad. Ahí es posible elegir entre varias versiones de Windows. Ve probando hasta encontrar la adecuada.

Ya tenemos la copia de seguridad, el software y, ahora, toca el hardware. Comprueba si es compatible por si necesitas instalar una actualización o parche. Si hay parche oficial, hazte con él para tenerlo a mano. En ejemplos habituales como la tarjeta gráfica, la herramienta de gestión de la misma permite buscar actualizaciones y parches directamente. Si no es así, Microsoft lo instalará desde su base de datos.

Instalar, actualizar o restablecer Windows

Para preparar la instalación de Windows 11, sólo queda la instalación en sí misma. Si vas a hacer una instalación limpia, deberás descargar la imagen ISO, cuando esté disponible, para instalar el sistema operativo. Lo mismo que ocurría con Windows 10. Como expliqué en el artículo Cómo descargar Windows 10 gratis: guía para instalar y activar el sistema en tu PC, esa imagen hay que grabarla en un DVD o en un pendrive. A partir de ahí, podrás iniciar el PC desde esa imagen e iniciar la instalación.

Si lo que vas a hacer es instalar una actualización, deberás ir a Configuración > Actualización y seguridad > Windows Update. Desde ahí puedes comprobar manualmente las actualizaciones disponibles. Eso y las grandes actualizaciones, que no se instalan automáticamente y que no siempre se muestran disponibles a no ser que las busques tú mismo. Sin embargo, el proceso es idéntico a actualizaciones normales. Simplemente tardará más tiempo en descargar e instalar.

Si quieres saber más sobre Windows 11 puedes echar un vistazo a su página oficial. Allí encontrarás sus principales novedades y algunas preguntas frecuentes que puedas hacerte sobre Windows 11. Y cuando llegue el momento, allí te avisarán cuando esté disponible Windows 11 para instalar.