Loki deslumbró en su antepenúltimo capítulo por la colección de variantes que aparecieron en pantalla. La serie dirigida por Kate Herron y escrita por Michael Waldron para Disney Plus decidió poner toda la carne en el asador y comenzar su despedida a lo grande. Lugares mitológicos, leyendas urbanas, guiños a varios cómics de Marvel. Hubo toda una variedad de pequeños trozos de información que, unidos, hicieron del capítulo todo un espectáculo. Toda una colección de huevos de pascua en Loki.

De hecho, el capítulo cinco demuestra las infinitas posibilidades del futuro multiverso. Ya el productor Kevin Feige adelantó que es más que probable que la serie cambie el universo cinematográfico de Marvel para siempre. Y a la espera del último capítulo es evidente que la serie tiene todo para renovar el tiempo y el espacio en el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué grandes huevos de pascua nos ha dejado el capítulo cinco de la serie Loki que podrían afectar el futuro?

Desde el título comienza la diversión

El título del capítulo Journey Into Mystery es un huevo de pascua en forma guiño directo a la serie de cómics en la que Thor y Loki aparecieron por primera vez en 1952. El volumen se llamó Journey Into Mystery Issue # 83 y a partir de entonces, la editorial publicó la serie de historias de The Mighty Thor. De hecho, la serie asombra por capacidad incluso para imitar el colorido de esa primera aparición.

En ese primer volumen predominaban los tonos dorados y verdes. Thor, dibujado a la antigua usanza de la mitología nórdica, lucia peto y casco alado. Posteriormente, Loki haría su debut en la serie en el número 85. Y sería uno apoteósico. Después de escapar de Heimdall, llegaría en busca de Thor para el primer gran enfrentamiento en la saga.

¿Es casual que Thor sea mencionado en varias ocasiones durante el capítulo? En absoluto. Tanto la complicada relación de Classic Loki como la conflictiva de Kid Loki con el personaje, formaron parte de las primeras historias.

Tesoros, misterios y extrañas leyendas

Un poco después de la primera gran escena en El Vacío, la acción vuelve las oficinas de la TVA. Si lo notas, un monitor muestra que la línea del tiempo indica un lugar: este huevo de pascua de Loki no es un lugar escogido al azar, sino que se trata de un punto de encuentro para todo tipo de teorías de la conspiración. El lugar ha sido parte de leyendas sobre tesoros, misterios escondidos, puertas dimensionales y portales a otros mundos.

En un aspecto más terrenal, se dice que es el lugar en que se encuentra escondido el minimental tesoro del Capitán Kidd. También se ha insistido en que es el lugar en el que descansa el Arca de la Alianza. Incluso hubo una versión extraña sobre una tumba misteriosa que conducía directamente a una especie de limbo inexplicable.

El mundo del cómic en todo su esplendor

Ya en la famosa escena post créditos del capítulo 4, los fans más observadores habían visto la Torre Stark a espalda del cuarteto de variantes. Pero esta semana se añadió un dato interesante. La antigua Torre de los Vengadores tiene un letrero que puede leerse claro con un nombre “Qeng”.

En el mundo del cómic, Tony vende la torre de los vengadores a Qeng Enterprises y a Mister Gryphon, que trabaja para Kang El conquistador. Si lo recuerdas, en Spider-Man: Homecoming (2017), el fiel Happy está ocupándose de la mudanza de la torre Stark que fue vendida. ¿Podría ser esto una forma de señalar de lo que ocurrirá en el futuro?¿Está El Vacío en un punto medio entre todas las historias?¿Estamos en un punto intermedio en las tramas futuras de la Fase 4?

Por supuesto, ya lo sabes. Está confirmado que el villano de la venidera Ant-Man and the Wasp: Quantumania será Kang el Conquistador. Siendo así, la aparición de su nombre no es casual. ¿Podría ser la mente maestra detrás de la TVA? Es poco probable que Marvel presente uno de sus personajes principales en una serie. Lo que sí establece la imagen es que habrá conexión con el cómic.

Esa gran nube furiosa un huevo de pascua de 'Loki' muy concreto

En El Vacío hay más de un huevo de pascua como referencia a Kang. Alioth, el guardián del vacío del que todas las variantes huyen, es el rival del gran villano de Marvel liberado por Ravonna Renslayer.

Sí, la misma jueza que piensa de alguna forma salvar de la manera que pueda a la TVA. Otro detalle a tener en cuenta es que desde su aparición en Avengers: The Terminatrix Objective Issue # 1 (1993), Alioth es algo más que un guardián. Tiene la capacidad de liberarse de todas las limitaciones del tiempo. Lo que quiere decir que Sylvie podría haberse quedado corta acerca de su conclusión que es solo un guardián.

Un villano que regresa, porque en Marvel jamás nadie muere del todo

El podcast Still Watching de Vanity Fair confirmó que el villano Yellowjacket, interpretado por Corey Stoll volvería al Universo Cinematográfico de Marvel. Y lo haría, por supuesto, en Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

El dato podría parecer intrascendente de no ser por el capítulo cinco Loki, donde una versión gigantesca del caso de Yellowjacket apareció en El Vacío. En la imagen puede verse el casco, ya corroído y envejecido, en mitad del paisaje. Pero lo que más ha sorprendido es su escala. En comparación del resto de los objetos, personajes y construcciones de El Vacío, el casco tiene un tamaño enorme.

El curioso juego de tamaños podría haber resuelto una de las grandes preguntas de la serie de Loki en forma de huevo de pascua. ¿Dónde está la TVA? Si lo recuerdas, Yellowjacket desapareció al reducirse a nivel subatómico. Lo que quiere decir es que la TVA, que ha insistido “estar fuera del tiempo”, podría estar en el Universo cuántico.

Darren no fue borrado, sino que llegó a El Vacío por medios propios. Esa podría ser la explicación a la disparidad de talla de las partes sobrevivientes de su traje. Más interesante resultan las noticias de su reincorporación al Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Escapará Darren de El Vacío una vez que Loki y Sylvie se enfrenten a lo que hay más allá de Alioth?¿Quién — o qué — más se encuentra en el lugar en que el que la TVA arroja sus desperdicios temporales?

Sí, Thanos es otro huevo de pascua en 'Loki'

El huevo de pascua de Loki favorito del capítulo del director James Gunn es también un nexo de unión con varias historias en paralelo que rodean a Thanos. Por delirante que parezca, en los cómics el titán loco trató de usar su helicóptero para robar el Teseracto.

Es evidente que el Thanos de esa línea temporal fue atrapado. Pero también abre una inquietante posibilidad: ¿hay una variante de Thanos a punto de ser liberada de El Vacío?. ¿O más de una? Eso podría explicar la gran cantidad de Piedras del Infinito en los escritorios de la TVA.

Una rana digna del Mjölnir

Una de las escenas más singulares de todo el capítulo ocurre cuando el grupo de variantes de Loki llega a su refugio bajo tierra. La cámara da una mirada a lo que rodea a la cueva y muestra la silueta inconfundible del Mjölnir. Pero más desconcertante aún es lo que se encuentra justo a su derecha. Una variante de Thor en forma de sapo dentro de una botella. Se trata de Throg, una de las versiones del dios del trueno más desconcertantes del mundo del cómic.

Creado por Walter Simonson, es una historia alterna que se considera tradicional en el Universo de Marvel. En ella se relata que Throg es en realidad un hombre corriente convertido en rana llamado Simon Walterson, en homenaje al creador. Desde la primera historia, Throg sostiene a Mjolnir para defender a las ranas de Central Park de las ratas. Sí, así tan peculiar como se escucha.

El frasco de vidrio Throg también es una referencia en sí misma. Si lo notas, puede verse el número “T365”. La primera aparición de Frog Thor ocurrió en Thor # 365.

Aunque podría ser tan solo un guiño, durante los últimos días se ha rumorado que podría ser un vínculo con la venidera Thor: Love and Thunder. De hecho, hace poco, su director Taika Waititi dijo que la película “no tendría sentido”. ¿Podría ser Throg algún tipo de personaje alternativo, ahora que Marvel parece comenzar el recorrido por los multiversos?

¿Un dato curioso? La directora Kate Herron confirmó que Chris Hemsworth partició en el dobaje del insólito cameo.

Un lugar para grandes leyendas, un huevo de pascua muy real para 'Loki'

Un vez en el improvisado refugio de los Lokis, encontramos una serie detalles asombrosos. A la derecha del popular Loki cocodrilo, puede verse el libro The Mystery and Lore of Monsters, de C.J.S. Thompson. Publicado en 1930, el volumen es un curioso bestiario que analiza y narra varios monstruos y sus orígenes en leyendas reales. Y sí, hay muchas referencias en él a todo tipo de dioses lagartos y otros tantas criaturas con apariencia reptiloide.

Pero más interesante aún es que detrás de Classic Loki puede verse claramente un juego de arcade de Polybius. Se trata una de las leyendas urbanas más populares de la década de los ochenta. Incluso una que tendría cierto sentido en el universo de la serie Loki.

Siempre según los rumores, el juego provocaba alucinaciones y pesadillas en los jugadores. Tanto como para que terminara por ser considerada una máquina de alucinaciones. Por último, los siempre espeluznantes hombres de negro recopilaron datos del juego. Y de pronto, todos los modelos de arcade desaparecieron de los lugares en los cuales se encontraban.

Si lo advertiste, el refugio de los Lokis es una especie de sala de juegos a gran escala. ¿Desapareció la TVA todo lo referente a los Polybius?¿Fue algún experimento fallido de la tétrica agencia?

Presidente Loki, ¿por qué votar por un mal menor?

Y como mucho fans esperaban, el conocido Presidente Loki de la serie de cómics Vote Loki de 2016 apareció en el capítulo cinco. Con su imagen tradicional y acompañado de un nutrido grupo de variantes, fue una aparición corta pero memorable.

Pero este podría ser un guiño aún más interesante. Si lo recuerdas, Michael Waldron también ha participado en la serie Rick y Morty como escritor. En el capítulo 7 de la temporada 3 de la serie animada, Cuentos de la Ciudadela, uno de los Morty se lanza a presidente. Y la trama tiene una considerable cantidad de parecidos con las de Presidente Loki.

Además, el personaje no estuvo allí solo para emocionar a los fans. También hizo un guiño al origen mitológico de Loki al mencionar que prefiere “serpientes a lobos”. En la Edda poética que recoge los mitos nórdicos, los hijos del dios de la mentira incluyen una serpiente y un lobo.

Un huevo de pascia de Loki muy familiar

Y en medio de la batalla campal entre Lokis una de las variantes resulta especialmente llamativa. Es el Loki que usa su propio cabello como cuernos. Si lo recuerdas, ya habíamos visto su imagen en el rápido resumen visual que B — 15 y Mobius mostraron de los Lokis atrapados hasta entonces en el segundo capítulo.

Más leyendas urbanas en medio del caos

Ya quedó establecido que El Vacío es el lugar al que la TVA arroja todo elemento que rompe con la sagrada línea del tiempo. Pero lo que nadie esperaba era ver caer desde el cielo al USS Eldridge. Si lo recuerdas, el buque fue supuestamente parte del “Experimento Filadelfia” que según se asegura logró “volverse invisible”.

También hay todo tipo de leyendas urbanas que insisten en que USS Eldridge pasó “entre dimensiones” o provocó un fenómeno inexplicable en el tiempo. Lo que por supuesto explicaría el motivo por el cual llegó intacto y con tripulación incluida a El Vacío.

¿Es el USS Eldridge la pista definitiva que señala que los multiversos ya están abiertos y que incluso pueden traspasarse con eventos nexus científicos? Este huevo de pascua en Loki abre muchas preguntas.

La Dark Aster, otro curioso huevo de pascua de 'Loki'

El Vacío también parece ser el lugar al que van a parar las tramas menos interesantes de Marvel. Si lo notas, momentos antes de que Loki, Sylvie, Mobius y el resto de los Lokis se enfrenten a Alioth, hay un fenómeno a la distancia. Se trata nada más y nada menos de lo que parece ser la nave de Ronan de Guardianes de la Galaxia, volumen 1. Casual o no, lo que resulta muy intrigante es que también es otro villano asociado a las Piedras del Infinito.

Un guardián del Multiverso

Si lo recuerdas, cuando Sylvie y Loki se enfrentan a Alioth puede verse una estatua en el suelo. Se trata de una escultura a escala de un miembro del Tribunal Viviente. En los cómics, guardianes del equilibrio y protectores de los multiversos.

Este pequeño huevo de pascua de Loki permite una amplia especulación. Como bien dijo Sylvie, nadie sabe dónde o en qué punto temporal se encuentra la TVA. Más allá del posible hecho de que la agencia y El Vacío estén en el universo cuántico, no hay muchas razones para esa cualidad atemporal.

Pero esta enorme cabeza cercenada es la escultura de algo más antiguo. ¿Está ocurriendo todo esto en un pasado remoto?¿El verdadero creador de la TVA — sea quien sea — destruyó al Tribunal viviente? Todo parece indicar que la obsesión de la agencia por una línea sagrada del tiempo es un punto preciso que apunta al villano. De no ser Kang el Conquistador — y ya el actor Jonathan Majors, que será su intérprete, descartó un cameo — hay pocas opciones para especular sobre su identidad.

Lo que sí es evidente es que sea quien sea, se aseguró de que nadie pudiera proteger los multiversos. Y también de tener un lugar para confinar a cualquiera que pudiera romper esa gran idea central.

Espada de fuego para la distracción

Y para despedir el capítulo, Kate Herron se ha guardado una entrañable referencia mitológica en forma de huevo de pascua en el capítulo de Loki. Mientras intenta que Alioth le siga o le mire, Loki enciende la espada que su variante más joven le entregó. Una referencia directa aLævateinn de la mitología nórdica, la espada de Loki que de vez en cuando convierte su hoja en fuego.