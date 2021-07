Con miras al evento Unpacked del próximo 11 de agosto, las novedades no cesan en torno a Samsung. En esta ocasión, la filtración (otra más) confirma al menos tres de los colores del Galaxy Z Fold 3. El nuevo smartphone plegable de la marca surcoreana será uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Esta vez fue dbrand, marca dedicada a vender skins y fundas para smartphones, la que publicó los tonos del móvil en su sitio web. El móvil estará disponible en negro, plateado y verde. Todavía no sabemos si se trata de todos los colores que Samsung pondrá a disposición, o si son solamente algunos.

Las imágenes que acompañan la publicación no muestran mucho más de lo que ya se vio en filtraciones anteriores del Galaxy Z Fold 3. De todos modos, vale mencionar que los renders utilizados para mostrar los nuevos colores son idénticos a los que hemos visto anteriormente, ratificando el diseño exterior del dispositivo. Además, la compañía canadiense se caracteriza por aplicar descripciones filosas o humorísticas a sus productos, y esta vez no fue la excepción:

El Galaxy Z Fold 3 es real. Después de todo, Samsung no invirtió todo ese dinero en pantallas plegables para rendirse después de dos revisiones. Básicamente, no invertimos nada cuando desarrollamos estos skins, pero eso no impedirá que se los vendamos a todos los futuros propietarios. ¿De qué otra manera, literalmente docenas de personas protegerían sus costosos dispositivos de arañazos y marcas de huellas digitales, si no es con las fundas dbrand?