Aunque WandaVision (Matt Shakman, 2021) y Loki (Kate Herron, 2021) ya culminaron, al ser producciones relacionadas con otras del Universo Cinematográfico de Marvel están en constante revisión. Se buscan referencias, los vínculos narrativos entre unos y otros hechos, además de los guiños de humor entre películas, series y cómics. Sin embargo, puede que un usuario de TikTok haya ido más allá de la lectura al encontrar algo que no se había descubierto, hasta ahora.

Se trata del usuario BrianFantastic, quien encontró una particular coincidencia en los capítulos finales de WandaVision y Loki. El minuto 27 con 30 segundos de ambas series podría estar conectado entre sí. Hasta acá, quizá no parezca novedoso, ya que casi todo cuando ocurre en el Universo Cinematográfico de Marvel está relacionado. Pero, quizá, no de una manera tan detallada como en esta ocasión.

Justo en ese momento, Wanda Maximoff está completando su transformación como Bruja Escarlata en su serie, mientras que "El que permanece" o una versión de Kang el Conquistador, le explica a Sylvie y a Loki la posibilidad de que asuman el mando de la Autoridad de Variación del Tiempo (TVA, por sus siglas en inglés). "El que permanece" interrumpe su discurso, hace silencio, comienza a mirar a su alrededor con asombro y en el sonido ambiente se escuchan truenos, también presentes en la escena de WandaVision. Entonces, esta versión de Kang el Conquistador dice: "Acabamos de cruzar el umbral".

¿Qué puede significar esta curiosidad entre WandaVision y Loki dentro de Marvel?

Puede ser sólo una coincidencia y es improbable que Marvel y Disney salgan a aclarar cualquier tipo de debate o rumor al respecto. Sin embargo, no deja de ser curioso. En especial, si se tiene en cuenta otro detalle: luego de que Wanda Maximoff completara su transformación, Agatha Harkness le dice: "No sabes lo que has hecho".

Dentro de las lecturas posibles de esa frase, una puede ser que los nuevos poderes de la Bruja Escarlata le permiten influir en el tiempo. Hay que recordar que WandaVision y Loki ya se conectan entre sí a partir de la explicación en relación con el "ser nexus". ¿Qué es esto? En What If..?, #35, editado en 1992, se les definió como “entidades individuales raras con el poder de afectar las probabilidades y, por tanto, el futuro".

En Loki, de Marvel Studios, el voluble villano Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel de Dios del Engaño en una nueva serie que tiene lugar tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame. Kate Herron la dirige y Michael Waldron es el guionista principal. Ver Loki en Disney Plus

Entonces, al expandir sus poderes, ¿Bruja Escarlata se transformó en un ser nexus de tales dimensiones que "El que permanece" pierde el control de cuanto ocurre? Otra posible explicación a esta relación entre WandaVision y Loki, dando por hecho que Marvel no ha dejado esta conexión al azar, es que ese momento en el que la variante de Kang el Conquistador se sorprende sea cuando Wanda recrea una realidad en la que se encuentra Vision y sus hijos; otra opción es cuando escucha la voz de sus hijos desde otra realidad, ya convertida en Bruja Escarlata y, quizá, viajando a través del tiempo con sus poderes.

Loki tendrá una segunda temporada mientras que Wanda Maximoff aparecerá en Doctor Strange en el multiverso de la locura (Sam Raimi, 2022). Quizá a través de esas producciones se aclare este nuevo debate sobre Marvel.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Incluye acceso ilimitado a todos los estrenos y a Star. También podrás ver el contenido de Marvel y Star Wars y las grandes películas de animación de Pixar.