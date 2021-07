Con el reciente lanzamiento de las betas públicas de iOS 15 y macOS Monterey, los usuarios tienen una idea mejor de cómo funcionan las características anunciadas por Apple en la WWDC 2021. En las últimas horas se descubrió un potencial inconveniente relacionado con las actualización de la app de Notas en ambas plataformas.

Según 9to5Mac, las notas creadas en iOS 15 y macOS Monterey no estarían disponibles en versiones anteriores de los sistemas operativos. Esto se debe a que las características introducidas por la firma de Cupertino serían incompatibles con los iPhone y los Mac ejecutando ediciones más antiguas.

Recordemos que la nueva versión de la app de Notas incluye mejoras pensadas para ámbitos colaborativos. Por ejemplo, los usuarios ahora pueden mencionar a otros en las anotaciones compartidas, utilizando el símbolo @, y también añadir etiquetas. Con lo último se pretende brindar mayor control al buscar notas sobre temas o contenidos específicos.

Quienes accedieron a las betas públicas de iOS 15 y macOS Monterey se encuentran con advertencias relacionadas a la compatibilidad de las notas con versiones anteriores de los sistemas operativos. La nueva app de Notas detecta dispositivos en tu cuenta de iCloud que no usen un sistema compatible, y lanza una advertencia al respecto.

Así, quienes posean un iPhone, iPad o Mac que no use al menos iOS 14.5, iPadOS 14.5 y macOS Big Sur 11.3, respectivamente, no tendrán acceso a las notas con menciones y etiquetas. Como se ve en la imagen al comienzo, la aplicación informa que las anotaciones en cuestión serán escondidas a los equipos incompatibles.

La app de Notas, y un posible problema de compatibilidad

Foto por Gabriela Gonzalez en Unsplash

Vale mencionar que tanto iOS 15 como macOS Monterey serán compatibles con una amplia lista de dispositivos. Por ejemplo, el sistema operativo móvil de Apple llegará al iPhone 6s, un dispositivo lanzado en 2015. Mientras que la versión de escritorio se podrá ejecutar en equipos de 2015, 2014, y hasta 2013. Pero, a pesar de ello, no significa que no existan escenarios de incompatibilidad de funciones.

Si por algún motivo, alguien no actualiza sus dispositivos, pueden aparecer problemas con el que ya se experimenta con la app de Notas en las betas. De todos modos, es importante recalcar que la hipotética incompatibilidad se daría en versiones bastante antiguas de los sistemas operativos.

Habrá que ver cómo avanza esta historia y si aparecen situaciones similares con otras aplicaciones de iOS 15 y macOS Monterey. Apple lanzará las versiones estables de ambos sistemas operativos en el otoño.