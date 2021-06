Fin del sainete. Justo una semana después del mail de Wetaca pidiendo a sus usuarios que tirasen el pedido de la semana, ya hay una resolución del conflicto. Había una cierta sospecha de que alguno de los tápers de comida preparada no estaba en buen estado. Las pruebas recibidas ayer martes, y remitidas a los clientes de la plataforma, apuntan a que todos los resultados estaban a la altura de los estándares de calidad y con los de las autoridades sanitarias. No hay nada que lamentar.

"Podemos afirmar que su consumo ha sido completamente seguro para ti", explican en su correo a los clientes de Wetaca. "Estamos seguros de que la decisión que tomamos al informaros, optando por prevenir, fue la acertada". También añaden que "quizá han pecado de precavidos" en su forma de proceder durante esta crisis en algunos de sus platos preparados.

Es precisamente esta moderación una de las mayores críticas sobre Wetaca durante estos días. No tanto por los procesos, como por la forma de comunicarlos. Dejando a un lado los alarmismos sobre supuestas intoxicaciones alimentarias en las redes, han sido muchos los usuarios que han pedido más información a la compañía. Concretamente sobre qué o cuál era el problema concreto que había hecho saltar las alarmas.

No querían alarmar sin tener los detalles concretos, apuntaban a este medio el viernes pasado. Wetaca tenía dos análisis entre manos. Uno de las instalaciones y materiales de trabajo que tenía la vista puesta en los pedidos de la semana entrante. De este se supo el mismo sábado, como apuntaban a este medio, que los resultados eran favorables. Después había otro sobre la comida preparada de la discordia, más intensivo, que estaría listo esta semana. Los análisis enviados al laboratorio serían los que hablasen por sí mismos; ante todo no querían teorizar sobre nada. Ahora sabemos que todo está perfecto sí, aunque las explicaciones siguen siendo exiguas. Wetaca no ha comunicado en su correo, ni tampoco vía prensa, qué era lo que estaba en entredicho.

Era una de las peticiones que hacía FACUA a la empresa de tápers de comida preparada. El organismo, de posición no vinculante, solicitaba a Wetaca que "aclarase con urgencia qué problema les había llevado a pedir a sus clientes que tirasen la comida". Asimismo, desde la asociación se critica que no se haya informado de los motivos concretos de la petición y que, con el paso de los días, sigan sin aclararlo.