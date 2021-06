Día 3 en el caso de Wetaca y su aviso de retirada de la remesa de la semana. El miércoles por la tarde, los usuarios de la plataforma de tuppers a domicilio fueron avisados de que debían tirar los productos que aún no se habían comido –casi 3.500 envases en total–. En un mail a estos clientes, la compañía avisaba de que algo no había cumplido con los estándares de calidad que precisan, tanto por su reglamento interno como por lo exigido por sanidad. Un análisis rutinario –realizado de forma voluntaria en su búsqueda de superar los mínimos de calidad de sanidad, explican– tras el envío de la semana ponía sobre alerta a la popular startup de comida a domicilio.

En ese momento, saltaban las alarmas. Por una parte, un grupo de usuarios ponía el grito en el cielo en las redes, algunos declaraban tener síntomas de malestar desde el martes. Wetaca no confirmaba qué era exactamente lo que estaba mal en la comida, ni en el correo genérico enviado ni en las peticiones de información personales que algunos de sus usuarios solicitaban. Si era una cuestión de envases en mal estado, algo referente a la comida o a los procesos. Estaban analizando lo sucedido y darían las explicaciones cuando tuviesen resultados. En este sentido, Andrés Casal, fundador de Wetaca, apunta a Hipertextual que no podían, ni aún pueden, decir nada al respecto porque no tienen los datos suficientes.

"Es un problema, porque realmente se pide transparencia pero nosotros tenemos que estar seguros y tener pruebas concluyentes de qué pasa para poder comunicarlo".

Ayer mismo, Wetaca anunciaba a sus clientes que los pedidos a entregar esta semana sufrirían un retraso. La compañía había procedido a limpiar todas sus instalaciones por seguridad. También mandaron a analizar pruebas de todas las superficies y envases. Según Casal, los resultados estén seguramente mañana a lo largo del día, momento en el que comenzarán con los pedidos atrasados de esta semana y de la que viene.

Un análisis a fondo que aún tarda en llegar

En cualquier caso, ¿qué ocurre con los datos del problema de esta semana? Casal apunta a que tendrán resultados la semana próxima. Se han vuelto a analizar las pruebas de una forma intensa y no pueden dar una fecha concreta del análisis más exhaustivo que el rutinario y que detectó el posible problema. En el momento en el que tengan más datos, Wetaca comunicará lo que estos resuelvan.

En cuanto a qué puede ser lo que ha sucedido, la duda sigue sobre la mesa y tampoco explican dónde concretamente se detectó el problema. Ni desde comunicación, ni a sus clientes que se han acercado a la compañía a preguntar precisamente por este dato. Wetaca insiste en que hablará cuando tenga el resultado de su análisis a fondo.