Los sucesos de Avengers: Endgame (Joe Russo y Anthony Russo, 2019) cerraron distintas líneas narrativas. De una u otra forma, el recorrido de varios de los héroes de Marvel concluyeron para, quizá, dar paso a otros. Iron Man (Robert Downey Jr.), Capitán América (Chris Evans) y Viuda Negra (Scarlett Johansson) vivieron hechos que alteraron su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque dentro de los relatos lo anterior es algo necesario, porque las historias no deben ser expandidas hasta romperse o perder verosimilitud, los debates persisten más allá de los hechos. Esto ocurre, en particular, con Viuda Negra. Su personaje tuvo un cierre que no pocos consideran traumático o doloroso.

La repercusión de esa decisión narrativa aún tiene implicaciones y está presente para la actriz encargada de interpretar a Viuda Negra, Scarlett Johansson. La actriz reabrió el debate durante el rodaje de su próxima película.

¿Qué dijo Scarlett Johansson sobre Viuda Negra y ‘Avengers: Endgame’?

El recorrido de Viuda Negrea dentro del Universo Cinematográfico de Marvel describe a un personaje orientado, en esencia, a atender sus misiones. Espiar, defender, atacar, investigar. Natasha Romanoff se mostraba como una persona distante hacia sus propias emociones.

Sin embargo, su evolución derivó en que su sentir se fuera haciendo más evidente. En ese sentido, Avengers: Endgame es clave porque se le muestra, quizá como nunca antes, vulnerable. Si bien durante las películas previas estuvo en peligro, la fragilidad emocional que mostró en ese momento fue una novedad por la profundidad. Esa familia, que Viuda Negra había recuperado, hecho a partir de amigos superhéroes, ya no estaba.

Por eso, cuando Ojo de Halcón y ella se embarcan en la búsqueda de la Gema del Alma, era válido pensar que Viuda Negra ya estaba en otro estadio emocional. Parte de su sacrificio se entiende desde ahí.

Durante una entrevista a ET Online, Scarlett Johansson se pronunció sobre la polémica acerca de si fue o no el mejor final para su personaje. La actriz dijo: "Es gracioso porque he tenido muchas reacciones encontradas sobre su destino final en Endgame. Pero, para mí, tenía mucho sentido que se sacrificara no solo por el bien de la humanidad, sino también por sus amigos”.

Esa última frase redondea la transformación del personaje a través de las películas. Para cerrar, Johansson recalcó: “Eso (la relación con sus amigos) estaba realmente en el centro de todo. Ella es una buena persona". La presencia de Ojo de Halcón dentro del mismo cuadro que ella en Avengers: Endgame no es casual. Se sabe de la cercanía entre ambos. Sobre ellos, quizá, se sepa un poco más en Viuda Negra (Cate Shortland, 2021).

¿Qué se sabe sobre Viuda Negra?

La historia explorará el pasado de Natasha Romanoff. El personaje, por supuesto, será interpretado Scarlett Johansson. Por cuanto se ha podido revelar en los tráilers, se conocerá a parte de su familia y a algunos enemigos del pasado, como Taskmaster. Dentro de esta historia habrá tres personaje clave:

Melina Vostokoff: en los cómics de Marvel es presentada como una adversaria de Viuda Negra. Puede que en la película ambas dejen su pasado atrás, movidas por causas comunes del presente.

Yelena Belova: como Viuda Negra, ella también pasó por la “Habitación roja”. Aunque ese lugar se ha mantenido en secreto dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, esta película podría aportar más información. Ambas mujeres parecen sostener una relación de hermandad, en la que Natasha Romanoff sería la mayor.

Red Guardian: la versión soviética del Capitán América. Quien cumple ese rol es Alexei Shostakov. De este personaje tampoco se tenía mayor información en el cine hasta ahora. Será uno de los ejes, pues fue la pareja de Black Widow.

Viuda Negra será estrenada en cines y Disney Plus el 9 de julio de 2021. Esta será la primera película dedicada al personaje luego de su aparición en Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010). Después, aparentemente será el final de Scarlett Johansson en el exitoso universo.