La serie Loki de Disney+ no pierde la capacidad para sorprender. Hasta ahora, no está muy claro cuál es el objetivo de Sylvie, la variante más peligrosa de Loki, o incluso quién es en realidad. La serie se guarda bien sus secretos y uno de ellos es la identidad del enemigo acérrimo de la TVA.

Por ahora, lo único real en todo el argumento es que la serie se está esforzando por mostrar los poderes de Loki. Tanto su versión masculina como en ¿la femenina? Otra de las preguntas que el argumento se niega a revelar o al menos de inmediato. Lo que sí ha dejado claro es varias cosas a la vez.

En primer lugar, que Loki tiene un arsenal de poderes cada vez más complejos, inherentes a la naturaleza y capacidades. Y lo otro es que Sylvie también los tiene, pero además hace algo más peligroso: es capaz de establecer un directo control mental sobre quienes le rodean.

Lo que nos lleva a preguntarnos si ese control mental se extiende solo sobre los soldados de la TVA, o también sobre el mismo Loki. ¿Es posible que Loki pueda haber sido manipulado durante todo el capítulo tres por su variante más peligrosa?¿Puede tratarse este extraño, atemporal y sin duda conveniente interludio entre la acción y el plan de Sylvie, de una ilusión?

¿Quién es la variante más peligrosa de Loki?

La serie Loki ha sido cuidadosa al momento de dar detalles sobre Sylvie. Eso a pesar de dejar deslizar una escena en el capítulo 2 que se puede leer claramente que se identifica como Sylvie Laufeydottir. El apellido es el mismo que el de Loki, por lo que cabe suponer que es el mismo personaje en un cuerpo femenino en otra línea temporal. ¿O no?

Buena parte de los fans han señalado que aunque pueda llevar el mismo apellido, hay varias razones para pensar que no sea Lady Loki. Desde el aspecto físico, hasta sus poderes, parece más que claro que Marvel está jugando de manera más o menos intencionada con el personaje. Pero más allá de un punto de reclamo del argumento, se trata de algo más importante. Revelar quién es la variante más peligrosa podría demostrar sus poderes. Y en especial, cuál es su influencia en la trama.

Una y otra vez, las preguntas se acumulan alrededor del personaje. Pero a todos los intentos de Loki por tratar de comprobar la situación, Sylvie a respondido de forma poco clara. De hecho, durante todo el capítulo tres, se ha limitado a tomar información de Loki y observar qué puede — o no — hacer. Y lo que es más importante, analizar su comportamiento. ¿Está intentando Sylvie una jugada o ya la llevó a cabo?

¿Qué tan importante es aclarar si se trata de Lady Loki o Sylvie? No solo que ambas tienen poderes distintos, sino que además el control mental de Sylvie funcionaría con Loki. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta.

¿Por qué necesita Sylvie entender el comportamiento de Loki y su historia personal?

Por ahora, el gran plan de Sylvie es entrar en la TVA y asegurarse de destruir a los Guardianes del tiempo. Es lo que ha sugerido, aunque no lo ha dejado claro. ¿Qué la impulsa a semejante idea? Por ahora, todo podría ser parte de su naturaleza caótica, una toma del poder violenta… o algo más personal. En el capítulo tres, Sylvie ha dado varios datos muy pequeños sobre la TVA que resultan desconcertantes.

Durante la primera escena, se muestra conversando con la soldado de la TVA que secuestró, mostrando cómo funciona el control mental que ejerce. Se basa en recuerdos y además en la reconstrucción de espacios de memoria. Además, es evidente su conocimiento sobre el viaje en el tiempo y como si eso no fuera suficiente, incluso la forma de reclutamiento de la TVA. Todo parece sugerir que como dijo, el plan lleva años para desarrollarse. Años en que tuvo tiempo de recopilar información, de encontrar una manera de entrar en la Agencia y…saber cuál sería su enemigo.

¿Para qué sería útil este largo paseo por el planeta Lamentis, muy cerca de colapsar?¿En realidad Sylvie es tan torpe como para dejar un cabo suelto tan enorme que necesite la ayuda de el que precisamente la persigue? Más intrigante todavía: las conversaciones de Loki y Sylvie son datos concretos de índole personal. No hay nada que pudiera ayudar a la variante más peligrosa — superior y en otro espacio cronológico — a lograr su cometido. A menos que esos datos le permitieran crear una ilusión mental convincente. Lo que lleva a la pregunta más importante.

¿Puede controlar Sylvie a Loki?

La gran pregunta que deja el programa, y que abre un arco confuso: ¿puede tratarse de todo lo que ha ocurrido una ilusión creada para tomar información de Loki y luchar contra él? De ser Lady Loki, lo más probable es que no podría usar la magia contra sí misma, pero de ser Sylvie, y el programa no lo aclara, sí. Y de hecho, todo parece sugerir que este curiosísimo capítulo no es otra cosa que una ilusión, idéntica a la que comenzó la entrega.

Una peligrosa que además dejó entrever que Sylvie va en busca de luchar contra la TVA de una forma más personal de lo que podría suponerse. ¿Está en búsqueda de algún agente de la TVA, que como ya sabemos, son reclutados en condiciones más que cuestionables?

Por ahora, la serie de Loki es una caja de misterios y acaba de añadir uno más a la lista.