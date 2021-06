Para algunos jugadores Ghost of Tsushima fue el mejor juego de 2020, incluso por encima de The Last of Us Part II. Sin entrar en este debate, sí podemos decir que el último juego de Sucker Punch es una obra sobresaliente. De hecho, el pasado octubre complementaron la experiencia con un modo multijugador. Sin embargo, no sería la única novedad post lanzamiento, ya que podría recibir una expansión este mismo año.

Shpeshal_Nick, cofundador de XboxERA y una fuente fiable de la industria, aseguró que PlayStation lanzará Ghost of Ikishima, una expansión independiente de Ghost of Tsushima. Su estrategia de distribución sería similar al de Uncharted: The Lost Legacy y Spider-Man: Miles Morales. Es decir, sería posible disfrutarlo sin la necesidad de haber jugado al título principal. Lo podríamos encontrar tanto físico como en digital en formato standalone. Por otra parte, el insider KatharsisT, de ResetEra, afirma que Ghost of Ikishima será una experiencia para un solo jugador.

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Otro punto interesante, aunque no sorpresivo, es que Ghost of Ikishima tendría un lanzamiento intergeneracional. Por consiguiente, estaría disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5. Es posible que la consola de última generación ofrezca algunas características técnicas exclusivas, como una resolución aumentada y una tasa de fotogramas a 60 FPS. Ghost of Tsushima corre mejor en el nuevo hardware gracias al Game Boost, que también disminuye los tiempos de carga significativamente.

En el caso de Spider-Man: Miles Morales, la versión de PS5 ofrece Ray Tracing (Trazado de rayos), una mayor distancia de dibujado, mejores texturas, modelados de objetos y personajes más detallados, además de los tiempos de carga instantáneos. Eso sí, no podemos omitir el tema del precio. Miles Morales es más caro en su variante next-gen, entonces no nos sorprendamos si sucede lo mismo con la expansión de Ghost of Tsushima.

¿Cuándo se anunciará? Es difícil decirlo, pero diversos rumores apuntan a que Sony celebrará un nuevo State of Play antes de terminar agosto. Es evidente que la compañía guarda algunos anuncios bajo la manga tras ausentarse del E3 2021. Un título que seguramente tendría presencia en el evento es Death Stranding: Director's Cut, del que vimos un breve tráiler de presentación durante el Summer Game Fest. ¿Ghost of Tsushima será otro protagonista? Seamos pacientes y esperemos.