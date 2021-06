La existencia de los bulos de TikTok es algo que tenemos más que claro. Sin embargo, no dejan de sorprendernos, hay que reconocerlo. Uno de los más recientes es el que asegura que tomar agua hervida con lechuga puede ser bueno para dormir. El consejo es tan asqueroso como ineficaz. Eso sí, hay que reconocer que, al contrario que con otros virales de esta red social, este al menos parte de algo relativamente real.

Hay un estudio al respecto, sí, pero entre lo que hicieron los investigadores y lo que recomienda el vídeo hay una distancia abismal. ¿Les funciona? Pues parece ser que sí, pero ya sabemos que el efecto placebo puede ser realmente poderoso. Sobre todo cuando se trata de temas como el insomnio. De todos modos, lo que no está claro es que el sabor del mejunje compense los resultados. Intentan enmascararlo un poquito, pero parece que no funciona demasiado.

La lechuga irrumpe entre los bulos de TikTok

La historia surgió con el vídeo publicado por una usuaria de la red social llamada shapla_11. En él, mostraba una receta un tanto desagradable; que, según ella, le iba a las mil maravillas para dormir. Básicamente consiste en poner en una taza unas hojas de lechuga y, sobre ellas, agua hirviendo.

También se aconseja añadir un poco de té por aquello de que el sabor no es precisamente bueno. Aun así sigue siendo un brebaje poco apetecible, pero cuando el insomnio acecha, haces cualquier cosa para evitarlo. Por eso, la publicación no tardó en hacerse viral cuando otros muchos tiktokers aseguraron que a ellos también les había funcionado.

Sin embargo, como con otros bulos de TikTok o de cualquier red social, en realidad no les estaba funcionando por la lechuga en sí. Hubiese dado igual lechuga, que brócoli o zanahoria. Lo que está haciendo que duerman mejor es el efecto placebo. Ahora bien, ¿cómo han podido llegar a la conclusión de que la lechuga hervida ayuda a conciliar el sueño?

Un estudio malinterpretado

En un artículo sobre este tema publicado en IFLScience, mencionan el estudio que puede haber causado esta confusión.

No es lo mismo un extracto de una planta que la planta entera

Algunos de los usuarios de TikTok que contestan al vídeo especifican que la lechuga debe ser romana. Y lo dicen porque es con esta variedad con la que en 2017 se demostró que se podía mejorar el sueño de los ratones.

No obstante, hay que tener dos cosas muy importantes en cuenta. Una, que el hecho de que algo funcione en estos roedores de laboratorio no significa que lo vaya a hacer también en humanos. Otra, que lo que se les dio no fue directamente la lechuga, o una infusión, como en el vídeo. Fue un extracto de sus hojas y semillas, rico en lactucina, una sustancia que ha demostrado tener efectos sedantes.

Los autores de este trabajo comprobaron que para lograr los efectos deseados sobre el sueño de los animales era necesario administrarles entre 80 y 160 mg por kilo de peso corporal. Para un humano de unos 60 kilos, esto serían de 4,8 a 9,6 gramos de extracto. Es algo imposible de lograr con una infusión de hojas de lechuga como la que se muestra en el estudio.

Esto es algo común. Muchas plantas han mostrado tener principios activos con diferentes efectos beneficiosos sobre la salud, pero para ello son necesarias dosis exactas de extractos que no se pueden lograr tomando solo la planta. Por mucho que a veces el herbolario del barrio insista en que sí.

Por lo tanto, sí, el de la lechuga es otro de esos bulos de TikTok que tan famosos se están haciendo. Es una red social interesante, pues se puede aprovechar para hacer llegar información necesaria a los más jóvenes. Pero también un potente difusor de noticias y consejos falsos. Hay que estar ojo avizor para saber detectarlos. O, si no, quedarnos solo con los bailes, que al menos no le hacen daño a nadie. Bueno, la lechuga con agua hirviendo tampoco, ¿pero en serio vale la pena tomarse eso?