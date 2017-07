HBO ha desvelado el título y sinopsis de los primeros tres episodios de la séptima temporada de Juego de Tronos que se estrena el domingo 17 de julio. Las sinopsis no revelan demasiado pero dan una idea clara de la dirección y trama de cada uno. No hay spoilers pero aquellas personas que prefieren mirar la serie sin tener idea alguna de lo que va a pasar, es mejor que no sigan leyendo.

Episodio 61 (7x01), "Piedra de dragón":

Jon Snow (Kit Harington) organiza la defensa del Norte. Cersei Lannister (Lena Headey) intenta igualar sus posibilidades. Daenerys Targaryen (Emila Clarke) vuelve a casa.

El capítulo es escrito por David Benioff y D.B. Weiss. Dirigido por Jeremy Podeswa. Estreno el 17 de julio de 2017.

Episodio 62 (7x02), "Nacido de la tormenta":

Daenerys Targaryen (Emila Clarke) recibe a un visitante inesperado. Jon (Kit Harington) se enfrenta a una revuelta. Tyrion (Peter Dinklage) planea la conquista de Poniente.

El capítulo es escrito por Bryan Cogman y D.B. Weiss. Dirigido por Mark Mylod. Estreno el 24 de julio de 2017.

Episodio 63 (7x03): "La justicia de la Reina":

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) celebra una audiencia. Cersei Lannister (Lena Headey) devuelve un regalo. Jaime Lanniste (Nikolaj Coster-Waldau) aprende de sus errores.

Capítulo escrito por David Benioff y D.B. Weiss. Dirigido por Mark Mylod. Estreno el 31 de julio.