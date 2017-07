Google ha dado un paso más hacia la versión final de Android O. Hace unas horas se ha liberado la beta final del sistema operativo, el cual estará disponible, inicialmente, para los móviles Pixel y Nexus.

Android O promete resolver algunos de los problemas que el sistema ha arrastrado durante los años (como el problema de las notificaciones) e incluirá novedades interesantes como el modo Picture-in-Picture, funciones en segundo plano y los canales de notificaciones. El sistema operativo también ha prometido mejorar el audio inalámbrico.

En esta cuarta beta los desarrolladores tienen la posibilidad de integrar novedades para Android O en la Play Store.

Presumiblemente, Android O llegará en agosto y podría ser el primer sistema operativo de la compañía que no lleva el nombre de un postre. De acuerdo con The Verge, Google ha dado suficientes pistas para pensar que el nombre oficial no será Android Oreo, sino Android Octopus.