La edición 2022 del Google I/O ha traído la presentación oficial de Android 13. Como se esperaba, la nueva versión del sistema operativo móvil desarrollado en Mountain View trae interesantes novedades. Y si bien ya habíamos conocido algunas a través de la beta lanzada recientemente, hubo lugar para explorar un poco más sobre ellas.

En tal sentido, los californianos han decidido seguir explorando el mismo camino que ya vimos el año pasado con Android 12. Estamos hablando de una estética más pulida y mejor integrada a Material You, su lenguaje de diseño, y opciones de privacidad todavía más profundas.

Podríamos decir que Android 13 llega para consolidar los avances que dio su predecesor en ambos apartados. Y no se trata de un dato menor, claramente. A partir de la nueva versión del sistema operativo, los íconos de las apps se integrarán por completo a Material You, en tanto que el SO también incorpora un nuevo reproductor de música. Y los usuarios también podrán establecer distintos idiomas según cada aplicación.

Otro de los datos notorios es que Google no se ha olvidado de RCS, el protocolo de mensajería con el que pretende reemplazar a los mensajes de texto. Los de Mountain View volvieron a destacarlo con la inclusión de cifrado de extremo a extremo en chats en grupo. Y le tiraron un dardo a Apple: "Esperamos que todos los sistemas operativos móviles reciban el mensaje y se actualicen a RCS".

Android 13 pone la lupa sobre la privacidad

Durante el segmento de Google I/O destinado a Android 13 se volvió a hacer hincapié en la privacidad. Como ya se había visto en la primera beta del sistema operativo, el software restringirá de forma predeterminada el acceso de las apps a los datos de los usuarios. Los permisos mejorados también prometen ser una barrera importante para proteger la privacidad del público.

Google indicó también que próximamente modificará los ajustes del SO para incorporar una página unificada de seguridad y privacidad. "Esto proporcionará un indicador claro y codificado por colores de tu estado de seguridad y ofrecerá orientación y pasos que puedes seguir para aumentar tu seguridad", explicaron los de Mountain View.

Google no se olvida de las tablets

Google revivió su interés por las tablets con el desarrollo de Android 12L, su versión del SO para dichos dispositivos y otros gadgets con pantalla grande (plegables, por ejemplo). Android 13 pretende usar dicha experiencia y profundizarla con opciones mejoradas. Por ello se han enfocado en las funciones multitarea, incluyendo una barra de tareas optimizada que, por ejemplo, permite cambiar entre la vista común y la pantalla dividida. Por otra parte, se ha decidido mejorar el soporte para lápices ópticos.

Pero Google sabe que de nada sirve tener tablets o dispositivos con pantallas grandes si no hay apps optimizadas para dicha experiencia. Próximamente la empresa actualizará una veintena de sus propias aplicaciones para adaptarlas a esos gadgets, y esperan hacer lo propio con una amplia gama de apps de terceros.

La segunda beta de Android 13 se encuentra disponible a partir de hoy. Con el correr de los días los desarrolladores seguramente descubrirán más novedades del sistema operativo. Lo cierto es que los de Mountain View han prometido dotarlo de soporte para Bluetooth Low Energy Audio, audio espacial y vídeo en HDR.