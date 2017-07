Días atrás contábamos que al CEO de Wistron, Robert Hwang se le fue la lengua confirmando que el próximo iPhone tendría carga inalámbrica.

Las declaraciones del CEO de Winstron tienen mucho valor ya que es uno de los ensambladores del iPhone en India, a quienes contrataron para empujar sus productos en la región y para cumplir regulaciones locales.

Ahora John Gruber ha sugerido que, aunque el iPhone tendrá las capacidades para la carga inalámbrica inductiva, similar al Apple Watch, esta función no estará activada cuando el teléfono sea anunciado y lanzado a la venta.

También dice haber escuchado que la carga inalámbrica será posible por medio de un accesorio que tendría que ser adquirido de forma separada. Se esperaba que el próximo iPhone incluya el cargador inductivo en la caja, tal vez no sea así.

I’ve heard that inductive charging will (a) be sold separately, and (b) might be late, waiting for iOS 11.1 (a la Portrait mode last year). https://t.co/N65dHMNQIJ

— John Gruber (@gruber) July 8, 2017