Que Invincible es una de las series animadas más aclamadas de los últimos años, no es novedad. Como así tampoco que desde hace tiempo se habla sobre la posibilidad de adaptar el cómic homónimo de Robert Kirkman en una película live-action. Un proyecto que incluso ha capturado el interés de Steven Yeun, quien hoy presta su voz a Mark Grayson/Invincible, el protagonista de la producción de Amazon Prime Video.

En una reciente entrevista con Screen Rant, Steven Yeun no evadió una consulta sobre su posible participación en un largometraje live-action de Invincible. El actor de The Walking Dead y Beef fue contundente y afirmó que le encantaría ser parte de la propuesta, si su desarrollo se reanuda. Aunque dejó en claro que lo más probable es que, si ello finalmente ocurre, no sea en el rol protagónico. Y por un motivo bastante obvio: la edad.

"Bueno, ya tengo 40 años", dijo el artista entre risas. Así, desestimó cualquier posibilidad de encarnar en persona a Mark Grayson, considerando que el protagonista de Invincible es un adolescente de apenas 17. De todos modos, Steven Yeun no le cerró la puerta a interpretar a otro protagonista del cómic y la serie animada.

Al mencionarle que podría interpretar a Nolan (Omni-Man), el padre de Grayson, el actor no lo descartó, aunque también evitó generar falsas expectativas. "Sí, ya veremos. Me encanta trabajar con Robert [Kirkman]. Ese cómic es genial, y es tan largo y tan profundo. Así que estoy emocionado de ver cómo se desarrolla. En este momento, nos estamos divirtiendo mucho haciendo este programa [por la serie animada]. Una adaptación live-action, ¿quién sabe?", indicó.

¿Cuándo llegaría la película live-action de Invincible?

El plan original de desarrollar una película live-action de Invincible data de 2017, incluso desde antes de la creación de la serie animada de Amazon Prime Video. Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes luego se sumaron como productores ejecutivos a esta última, iban a estar a cargo de la dirección. No obstante, el proyecto de un largometraje quedó en pausa desde entonces.

Aparentemente, Universal Pictures reflotó el proyecto en 2023, aunque los avances se vieron afectados por las huelgas de guionistas y actores de Hollywood. De todos modos, los involucrados en la propuesta ya han dejado entrever algunos detalles de la misma. El propio Rogen le manifestó a ComicBook en marzo pasado que la intención original era que el filme tuviera un enfoque diferente sobre el cómic al de la serie animada. Sin embargo, la popularidad de esta última echó por tierra esa posibilidad.

"Invincible era algo de lo que no mucha gente, en general, había oído hablar antes de la serie animada. Hubo un enfoque live-action que era diferente del animado, por así decirlo. Y luego salió la serie animada que fue muy fiel al cómic y fue increíblemente popular. En ese momento, parecía que tal vez hacer una versión live-action que fuera buena, pero muy diferente, sería extraño, y posiblemente no reconocería las cosas que a la gente le gustó de la versión animada. Luego, en nuestras cabezas, el enfoque live-action nos pareció que sería mejor si fuera una adaptación de la serie animada". Seth Rogen, sobre la película live-action de Invincible.

En julio, en tanto, Robert Kirkman también dejó en claro que el estudio no había desechado la propuesta, pero que por entonces todo estaba atado a lo que sucediera con los conflictos sindicales en Hollywood. "Todo está en pausa, pero [la película live-action] es algo en lo que sé que Universal está muy interesada. Estuvimos trabajando en ello detrás de escena hasta este momento", indicó el creador de Invincible y productor ejecutivo de la serie.

Dicho todo esto, entonces, los fanáticos tendrán que armarse de paciencia antes de que Invincible llegue a la pantalla grande con una versión live-action. Recordemos que la primera mitad de la segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video se lanzó en noviembre pasado. Se espera que el resto de los episodios lleguen a la plataforma de streaming en la primera parte de este año. La producción tiene confirmada una tercera temporada, aunque todavía no hay novedades sobre la misma.

Además de Steven Yeun en el papel de Mark Grayson/Invincible, la adaptación animada del cómic de Robert Kirkman tiene como protagonistas a J. K. Simmons (Nolan Grayson/Omni-Man) y a Sandra Oh (Debbie Grayson). Además del reparto de actores en roles secundarios, Invincible ha destacado por la participación de múltiples invitados de primer nivel. Tales los casos de Jon Hamm, Seth Rogen, Mahershala Ali, Ezra Miller, Michael Dorn, Tatiana Maslany y Djimon Hounsou, entre muchos otros.

