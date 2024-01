She-Hulk fue una de las tantas series con las que Disney expandió el Universo Cinematográfico de Marvel más allá de la pantalla grande. La propuesta no terminó de agradar al público, no solo por la irregularidad de su narrativa entre episodio y episodio, sino también por las críticas a su humor y a la baja calidad de los efectos visuales. No sorprende, entonces, que desde la emisión de su último capítulo en octubre de 2022 hasta la fecha, la producción haya quedado en el olvido.

¿Existe la posibilidad de que She-Hulk tenga una segunda temporada en Disney+? Por lo pronto, no hay anuncio oficial al respecto. Sin embargo, Tatiana Maslany, su protagonista, no se ha mostrado demasiado optimista sobre la continuidad de este proyecto.

La intérprete de Jennifer Walters/She-Hulk se refirió al tema en un directo de Twitch (vía The Direct) y dio a entender que lo más probable es que la serie no se renueve para una segunda temporada. Si bien la actriz deslizó su comentario con un toque de humor, dejó entrever que no habría nuevas aventuras de su personaje en carpeta. Al menos no en una propuesta en solitario.

Consultada sobre si los fanáticos debían mantener las esperanzas de ver una segunda temporada de She-Hulk, Maslany fue categórica. "Creo que no", indicó, aunque argumentó razones presupuestarias para la aparente no continuidad del proyecto. "Creo que nos excedimos con el presupuesto y Disney dijo: 'No, gracias'", agregó.

Disney y Marvel no producirían una segunda temporada de She-Hulk

Independientemente de que la causa real para no producir una nueva temporada de She-Hulk sea económica, o no, los comentarios de Tatiana Maslany no sorprenden. Por lo general, los estudios anuncian nuevas temporadas de sus proyectos más exitosos ni bien finaliza su emisión. En algunos casos lo hacen directamente en el último capítulo.

Esto no sucedió con She-Hulk. Es evidente que el título no captó la atención de los fanáticos ni tampoco aportó demasiado a la construcción narrativa general del Universo Cinematográfico de Marvel. Por momentos pareció, incluso, un desfile de cameos —con el Bruce Banner/Hulk de Mark Ruffalo y el Daredevil de Charlie Cox a la cabeza—, más que una historia con peso propio.

El trabajo de Tatiana Maslany fue lo más rescatable de la primera temporada de She-Hulk, aunque tampoco pudo hacer milagros con el guion que le ofrecieron. Es cierto que la serie quedó atrapada dentro de una cuarta fase del UCM que arrojó resultados decepcionantes a nivel general, pero no tuvo méritos propios como para escapar de la decadencia.

Dicho esto, que no haya segunda temporada de She-Hulk no necesariamente significa que el personaje no vuelva a aparecer en pantalla. La propuesta de Disney+ intentó tender puentes hacia otras producciones de la franquicia, de modo que no hay que descartar un hipotético regreso de Jennifer Walters y su alter ego en otros títulos de Marvel.

Eso sí, los de Kevin Feige seguro deban hacer una profunda revisión sobre qué historias pretenden contar con She-Hulk. Después de todo, hablamos de una de las heroínas más importantes en la historia de los cómics de Marvel, y los 9 episodios de la primera (y aparentemente única) temporada no le hicieron verdadera justicia a su relevancia.

