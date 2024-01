El programa Artemis es el más ambicioso en la historia reciente de la NASA y aspira a llevar astronautas nuevamente a la Luna antes del final de la actual década. La agencia espacial de Estados Unidos considera que esta iniciativa, que incluye una estrecha colaboración con empresas como SpaceX y Blue Origin, servirá como trampolín para las futuras expediciones a Marte. Sin embargo, no emociona a todos por igual. De hecho, Michael Griffin, quien fuera administrador de la NASA durante el gobierno de George W. Bush, acaba de pedir su cancelación. Al menos en su formato actual.

Durante una audiencia ante el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Griffin no tuvo pelos en la lengua. "Seré directo. En mi opinión, el programa Artemis es excesivamente complejo, tiene un precio poco realista, compromete la seguridad de la tripulación, plantea un riesgo muy alto de completar la misión y es muy poco probable que se complete de manera oportuna, incluso si tiene éxito", argumentó.

Básicamente, el exadministrador de la NASA fustigó a la agencia espacial por supuestamente perder el tiempo en un proyecto inútil. Si bien evitó explayarse mucho más al respecto durante su declaración, sí aseveró que el programa Artemis no es lo que EE. UU. necesita para sostener su poderío global. Y dio a entender que los hoy liderados por Bill Nelson han perdido de vista el riesgo que supone permitir que China y Rusia ganen esta nueva carrera por el regreso a la Luna.

"Nuestros autoproclamados adversarios, el Partido Comunista de China junto a sus socios rusos, entienden por completo el peso que estar en la frontera espacial tiene en el mundo de la política de poder global. Nosotros parecemos ya no comprenderlo. Para Estados Unidos y sus socios, no estar en la Luna cuando otros lo están es inaceptable. Necesitamos un programa que sea consistente con ese asunto. Artemis no es ese programa. [...] El Congreso debería proveer instrucciones específicas a la rama ejecutiva para atender este problema", indicó Michael Griffin.

Michael Griffin, exadministrador de la NASA, contra el programa Artemis

Además de su breve comentario en la citada audiencia, Griffin presentó una declaración escrita en la que ahondó en su postura contraria al programa Artemis. De hecho, propuso que se cancelen inmediatamente los contratos ya existentes con SpaceX y Blue Origin para desarrollar los módulos de alunizaje y demás componentes claves para las futuras misiones.

Pero el exadministrador de la NASA no se detuvo allí. También presentó un programa que podría servir como un reemplazo supuestamente menos riesgoso a lo que hoy propone Artemis. El mismo, según el susodicho, tendría un enfoque mucho más conservador, regresaría a los métodos que la agencia espacial utilizaba previo a la entrada en escena de empresas aeroespaciales privadas como las de Elon Musk y Jeff Bezos, y pondría astronautas en la Luna para 2029.

Ars Technica ha publicado un interesante informe explicando por qué la propuesta de Michael Griffin para reemplazar a Artemis está plagada de sinsentidos. No solo por los plazos que promete, sino porque parte de la tecnología necesaria para llevarla a cabo —los cohetes, por ejemplo— ni siquiera se ha desarrollado. Los invito a leerlo, porque brinda un punto de vista experto muy completo.

Eso sí, algunas de las críticas de Griffin al programa Artemis no carecen de fundamento. En especial, aquellas relacionadas con el coste de la iniciativa. Este es un tema que, de hecho, ya ha causado cortocircuitos en el seno de la NASA. No olvidemos que una auditoría interna reveló que el desarrollo del cohete SLS ya acumula más de 6 años de retraso y ha excedido su presupuesto en más de 6.000 millones de dólares.

Sin embargo, las quejas del exadministrador de la agencia espacial de EE. UU. se han enfocado en el "coste irreal" de los contratos otorgados a empresas como SpaceX y Blue Origin. Pero no porque sean caros, sino todo lo contrario. Michael Griffin indica que, gracias a los avances tecnológicos, es lógico que los programas modernos cuesten mucho menos que las misiones Apolo. Lo que no es realista, dice, es que se pretenda volver a la Luna gastando menos del 2 % de lo que se destinó en los sesenta y setenta.

"La agencia ha adjudicado contratos de precio fijo a SpaceX y Blue Origin para realizar alunizajes por 2.900 y 3.400 millones de dólares, respectivamente. Se estima que el costo del programa Apolo durante el período de 14 años comprendido entre 1960 y 1973 fue de $257.000 millones, actualizado a dólares de 2020. Es razonable creer que con la experiencia de vuelo y la infraestructura industrial espacial que existen hoy en día, las misiones lunares humanas podrían y deberían ejecutarse por mucho menos que Apolo. Es tremendamente irreal sugerir que podrían realizarse por el 1,5 % del coste de Apolo. La adjudicación de estos contratos de precio fijo irrealmente bajos deja en claro que la razonabilidad de los costos no fue un factor en la clasificación de estas adjudicaciones de contratos". Michael Griffin, exadministrador de la NASA.

¿Las misiones Artemis están en riesgo?

Los comentarios de Griffin contra el programa Artemis y los contratos con SpaceX y Blue Origin podrían ser algo más que palabras sueltas en el aire. El exfuncionario del gobierno de George W. Bush también formó parte de la administración de Donald Trump, aunque como subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería.

Su nombre ya circula como candidato a reemplazar a Bill Nelson como administrador de la NASA, si Trump gana las presidenciales de 2024. ¿Será esta declaración contra el programa Artemis un indicio de lo que podría suceder en caso de que el republicano regrese a la Casa Blanca? Por lo pronto, es imposible saberlo. No obstante, hoy nadie se anima a descartar nada.

Por lo pronto, Artemis sigue en marcha, aunque el programa no esté exento de problemas. Recientemente, la NASA anunció que la misión Artemis II, que se lanzaría este año y orbitaría la Luna, se postergó hasta septiembre de 2024. En tanto que Artemis III, que pondrá astronautas en la superficie lunar por primera vez en más de 50 años, se retrasó hasta 2026. Aunque expertos creen que esta última no se concretará antes de 2028.

