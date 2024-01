La presentación de los nuevos Samsung Galaxy S24 está a la vuelta de la esquina. El próximo 17 de enero, los surcoreanos introducirán oficialmente su nueva línea de buques insignia, en un evento que también promete grandes novedades en materia de inteligencia artificial.

Sobre los Galaxy S24 en sí, ya se han filtrado varias informaciones sobre sus características técnicas y de diseño. Sin embargo, buena parte de las miradas estarán puestas sobre sus precios. Y en este apartado también se aguarda por novedades muy importantes.

Los rumores más recientes al respecto traen buenas y malas noticias. Es que, según parece, Samsung cambiaría el esquema de precios para los tres modelos de la línea Galaxy S24. Primero, porque se espera que los móviles sean más caros en Estados Unidos después de mantenerse sin cambios en los últimos años.

Recordemos que los Galaxy S21, S22 y S23 se han lanzado con precios iniciales idénticos en Norteamérica. Hablamos de 799 dólares para los modelos base, 999 dólares para la variante Plus y 1.199 dólares para las versiones Ultra. Si efectivamente los Galaxy S24 se encarecen en el mercado estadounidense, no será una completa sorpresa. No olvidemos que en 2023 Samsung implementó una corrección que provocó que los S23 subieran de precio en Europa.

Dicho esto, una curiosidad que se desprende de las últimas informaciones filtradas es que, supuestamente, los Samsung Galaxy S24 y S24 Plus serían más baratos que sus predecesores en Europa. Aunque el Galaxy S24 Ultra sí llegaría al viejo continente con un incremento en su precio, en comparación con su antecesor.

¿Cuánto costarán los Samsung Galaxy S24?

A fines de 2023, el medio neerlandés Galaxy Club publicó los supuestos precios de la línea S24 en Europa y afirmó que, según sus fuentes, Samsung planeaba bajar los precios del modelo estándar y la variante Plus. La mala noticia, como ya indicamos, es que el Galaxy S24 Ultra sería aún más caro.

En concreto, se menciona que el Galaxy S24 con 128 GB de almacenamiento se comercializaría a cambio de 899 euros. En tanto que el de 256 GB tendría un precio de 959 euros. Por su parte, el S24 Plus de 256 GB costaría 1.149 euros y el de 512 GB estaría disponible a cambio de 1.269 euros.

Los Galaxy S24 Ultra estarían disponibles otra vez con tres configuraciones de almacenamiento: 256 GB por 1.449 euros, 512 GB por 1.569 euros y 1 TB por 1.809 euros. Un punto a tener en cuenta es que este año no se lanzaría la versión de 256 GB con 8 GB de RAM. Solo estaría disponible con 12 GB.

Ojo, que estos valores podrían sufrir algunas variaciones dependiendo del país. Una filtración de comienzos de este año indica que, al menos en Francia, el Galaxy S24 Plus comenzaría en 1.169 euros y el Ultra lo haría desde los 1.469 euros. Son 20 euros más en comparación con los citados en párrafos anteriores.

Para que quede más claro, compartimos esta comparativa de cómo variarían los precios de los nuevos móviles de Samsung, en relación con los de 2023:

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S23 959 euros 1.019 euros - - Galaxy S24 899 euros 959 euros - - Galaxy S23 Plus - 1.209 euros 1.329 euros - Galaxy S24 Plus - 1.149 euros 1.269 euros - Galaxy S23 Ultra - 1.409 euros 1.549 euros 1.649 euros Galaxy S24 Ultra - 1.449 euros 1.569 euros 1.809 euros

¿Serán estos los precios de los nuevos buques insignia de Samsung? Tendremos que esperar muy pocos días para confirmarlo. El evento de la marca coreana se realizará el 17 de enero en el SAP Center de San José, California. Comenzará a las 19:00 de España, las 15:00 de Argentina y las 12:00 de México.

