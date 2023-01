Si esperabas que los próximos Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus y Galaxy S23 Ultra costaran lo mismo que sus antecesores, tenemos malas noticias. Roland Quandt, editor en WinFuture y quien suele revelar información sobre los próximos dispositivos de los fabricantes más populares, ha filtrado las diferentes versiones y precios de los nuevos buques insignia de Samsung, que llegarán con un importante incremento no solo respecto a los modelos del año pasado, sino también frente al precio en Estados Unidos.

Si los datos de Quandt son correctos, el modelo base del Samsung Galaxy S23, que contará con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, costará 959 euros. Son, en concreto, 100 euros más de lo que costaba el Galaxy S22 con la misma configuración, cuyo precio de salida era de 859 euros. El Galaxy S23+ en su configuración más básica, con 8 GB de RAM y una memoria interna de 256 GB, tendrá un precio de 1.209 euros. Su antecesor, el Galaxy S22 Plus, salió a la venta por 1.109 euros, por lo que la compañía también ha incrementado en 100 euros el coste de este modelo.

El Samsung Galaxy S23 Ultra de 8 GB y 256 GB, por otro lado, costará 150 euros más que el Galaxy S22 Ultra, que llegó al mercado por 1.259 euros. El modelo más potente de Samsung, por tanto, tendrá un precio de 1.409 euros. Estas son las diferentes versiones y precios de los nuevos smartphones de Samsung.

Galaxy S23 con 8 GB + 128 GB: 959 euros.

959 euros. Galaxy S23 con 8 GB + 256 GB: 1.019 euros.

1.019 euros. Galaxy S23 Plus con 8 GB + 256 GB: 1.209 euros.

1.209 euros. S23 Plus con 8 GB + 512 GB: 1.329 euros.

1.329 euros. S23 Ultra con 8 GB + 256 GB: 1.409 euros.

1.409 euros. S23 Ultra con 12 GB + 512 GB: 1.589 euros.

Los Samsung Galaxy S23 costarán lo mismo que los Galaxy S22 en Estados Unidos

Curiosamente, y según 9to5Google, Samsung no subirá los precios de los Galaxy S23 en Estados Unidos, donde la versión base costaría unos 799 dólares; el modelo Plus con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria, 999 dólares; y el Galaxy S23 Ultra en su versión base (con 8 GB + 256 GB), por 1.199 euros. Si bien no hay detalles de por qué la compañía ha incrementado sus precios en Europa, es probable que se deba a una estrategia similar a la que Apple realizó con el lanzamiento de los iPhone 14.

La firma de Cupertino, en concreto, incrementó los precios de sus nuevos modelos de iPhone para compensar la paridad del dólar frente al euro, algo que perjudicaba a la compañía al no poder obtener más ingresos con las ventas de sus móviles en el mercado europeo, pues el dólar siempre ha estado por encima del euro.

Otros fabricantes, sin embargo, han incrementado el precio de sus productos a causa de la escasez de componentes o de «un aumento en los costos», tal y como justificó Nothing cuando incrementó en un 50 % el precio de sus Ear (1). Tendremos que esperar a las declaraciones oficiales por parte de Samsung para conocer esta subida.