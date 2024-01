Halo Infinite dejará de lado el formato de temporadas para enfocarse en actualizaciones de menor tamaño. La Temporada 5, que incluía dos mapas y una versión reimaginada del modo Extracción de Halo 4, será la última. 343 Studios confirmó que ofrecerá soporte para el juego durante 2024, aunque también se enfocará en otros proyectos.

El estudio publicó un video en YouTube en donde detalla los cambios en la estrategia para 2024. Brian Jarrard, director de Comunidad, reveló que Halo Infinite no recibirá más temporadas a partir de ahora. En su lugar, el juego ofrecerá las Operaciones, una modalidad que debutó en la Temporada 5 y que permitirá desbloquear cosméticos y otros agregados durante el tiempo que esté disponible.

Las Operaciones son una evolución de los eventos gratuitos que existían en Halo Infinite. Esta variante tendrá una duración de entre 4 y 6 semanas y no tendrá costo para los jugadores. La primera bajo este formato se lanzará el 30 de enero de 2024 e incluirá un nuevo mapa, más opciones para Forge y múltiples partes para tu armadura.

Los usuarios que no quieran pagar tendrán hasta 6 semanas para desbloquear los ítems de cada Operación. Una vez finalizada, esta se archivará y se ofrecerá en la tienda para quienes deseen comprarla y seguir jugando. Aquellos que cuenten con Premium Pass no deberán preocuparse, ya que las operaciones no tendrán fecha de expiración.

343 Studios ofreció un vistazo a las primeras tres Operaciones bajo este formato (Spit Fire, Showdown III y The Yappening II), así como el nuevo mapa Illusion. El cambio de estrategia reducirá los tiempos de espera a semanas, pero también nos hace pensar si Halo Infinite sobrevivirá más allá de 2024, puesto que el estudio está ocupado en otros proyectos.

Halo Infinite tendrá soporte durante 2024

La Temporada 5 de Halo Infinite representó una bocanada de aire fresco para los fanáticos que llevaban meses esperando contenido. Reckoning inyectó vida al shooter y provocó que los jugadores regresaran. Los nuevos mapas de Arena y la posibilidad de crear una campaña con IA en Forge tuvieron gran aceptación.

Con la nueva estrategia, 343 Studios busca mantener activo el multijugador con actualizaciones más frecuentes, aunque de menor tamaño. John Junyszek, administrador de comunidad, enfatizó que seguirán apoyando el juego durante 2024.

"Para nosotros aquí en el estudio, será un año emocionante para Halo. Tenemos un equipo dedicado que trabaja para respaldar Halo Infinite y seguir cumpliendo en el futuro", dijo Junyszek. "Pero también tenemos equipos adicionales que están acelerando hacia el futuro, trabajando en proyectos completamente nuevos… hay muchas cosas cocinándose aquí."

Los cambios podrían leerse como el inminente final para un proyecto que nunca terminó por cuajar. Pese a contar con una buena modalidad de campaña, Halo Infinite no cumplió su promesa en el multijugador. La idea de convertirlo en una plataforma para los próximos 10 años se esfumó en el momento que se reportaron los problemas en 343 Studios.

Los retrasos provocados por una gestión deficiente provocaron la salida de varios directivos. Sumado a eso, el motor Slipspace se convirtió en un dolor de cabeza que dejó fuera una de las modalidades más esperadas: el cooperativo a pantalla dividida. Por último, 343 Studios despidió a un cuarto de su plantilla a comienzos de 2023, lo que afectó los planes a futuro.

Recientemente, se reportó que el estudio canceló el Halo Battle Royale para centrarse en el próximo juego en Unreal Engine 5. Si todo sale bien, es probable que lo veamos en la próxima generación de Xbox.

