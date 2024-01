Pésimas noticias para Apple. De acuerdo a Mark Gurman, de Bloomberg, el Gobierno de Estados Unidos volvió a prohibir la comercialización de los modelos de Apple Watch que están involucrados en una disputa de patentes con Masimo, empresa especializada en tecnología médica. Así pues, los de Cupertino están obligados a frenar, de manera inmediata, la venta de los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en las Apple Store físicas y en la tienda en línea.

A finales de diciembre, Apple consiguió pausar la prohibición de venta del Apple Watch. Esto tras ejercer su derecho de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE. UU. El organismo falló a su favor mientras inspeccionaba los cambios introducidos por Apple.

La Comisión de Comercio Internacional (ITC), desde luego, levantó la voz y se opuso a la apelación, mencionado que la solución de Apple era "débil y con poco convencimiento". Agregaron que la compañía no era consciente del daño que le había provocado a Masimo y la apelación podía ser vista, también, como un "permiso para seguir infringiendo patentes."

Es evidente que las autoridades, tras analizar las modificaciones que hizo Apple, no quedó convencida. El veto, por lo tanto, volvió a activarse.

El Apple Watch no volverá a las tiendas hasta que se resuelva, de manera definitiva, el enfrentamiento legal con Masimo. Apple, no obstante, tiene otra vía de "escape": empeorar los Apple Watch Series 9 y Ultra 2. Específicamente, los liderados por Tim Cook pueden desactivar el monitor de oxígeno en sangre del Apple Watch, cuyo hardware viola un par de patentes de Masimo.

Antes de desatarse toda esta tormenta, desde Masimo ya habían advertido que Apple sería incapaz de resolver la situación, ya que la infracción a su tecnología estaba presente a nivel de hardware, no de software. Aun así, en la empresa californiana se mostraron confiados en resolver el tema mediante una solución de software. Al final, fue una medida para ganar algo de tiempo y mantener la comercialización durante dos semanas.

"No creemos que eso pueda funcionar, no debería, porque nuestras patentes no tienen relación con el software"

Masimo.