Si eres de los tantos a quienes les preocupa el nivel de acceso a tu información que tiene Meta, te traemos buenas noticias. La compañía de Mark Zuckerberg ahora permite desvincular tus cuentas de Facebook, Instagram y Messenger, para que tus datos no sean compartidos entre las plataformas.

La decisión responde a la necesidad de cumplir con la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA), que comenzará a regir a partir de principios de marzo. De esta forma, los de Menlo Park están cambiando el funcionamiento de sus servicios para ajustarse a la normativa y evitar nuevos choques con los reguladores.

Como ya te habrás dado cuenta, esta nueva función para desvincular cuentas de Facebook, Instagram y Messenger no estará disponible en todo el mundo. Solamente funcionará para los usuarios de las citadas redes sociales en los países de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza.

Recordemos que Meta permite vincular perfiles de Facebook e Instagram a través de su Centro de Cuentas, con el fin de recolectar información y entrecruzarla para distintos fines. El más importante: mostrarte anuncios personalizados según tu actividad. Aunque no se limita a ello. Este método también sirve para mostrarte publicaciones que puedan interesarte basándose en tus interacciones en ambas aplicaciones, o compartir más fácilmente contenidos entre una y otra red social.

Desvincular tus cuentas de Facebook e Instagram no impedirá que Meta continúe analizando tus hábitos en sus aplicaciones. Sin embargo, sí le obligará a gestionar los datos de forma independiente. Así, si desconectas tus perfiles en las redes sociales, ya no podrá sacar provecho de los contenidos que ves en Facebook para mostrarte anuncios en Instagram, o viceversa. Esto último, por solo mencionar un ejemplo, claro.

El cambio que está aplicando Meta para que los usuarios europeos puedan desvincular sus perfiles de Facebook, Instagram y Messenger traerá ciertas limitaciones. Estas impactarán especialmente en servicios como Facebook Marketplace y Facebook Gaming, según comentó la firma californiana.

Desvincular las cuentas de Facebook, Instagram y Messenger traerá limitaciones

En el caso de Messenger, los usuarios podrán desconectar su perfil de Facebook y utilizarlo como una app de mensajería independiente. Según explica Meta, los "servicios núcleo" como los chats y las llamadas de audio y vídeo seguirán estando disponibles. Eso sí, los usuarios tendrán que crear una nueva cuenta exclusiva de esta app.

Si hablamos de Marketplace, los usuarios también podrán desvincular su cuenta de Facebook y seguir usándolo. Quienes opten por esta posibilidad mantendrán la habilidad de comprar y vender productos, como también ver el catálogo de ofrecimientos por parte de otros usuarios. La gran diferencia aquí es que si no se utiliza un perfil de Facebook, el contacto con un comprador o vendedor deberá hacerse por correo electrónico y no por Messenger.

En Facebook Gaming sucederá algo similar; se podrá seguir usando sin necesidad de tener un perfil conectado. En este caso, desvincular una cuenta de Facebook limitará la disponibilidad de títulos, puesto que solo se podrá jugar a algunos para un solo jugador. Las propuestas con multijugador y compras dentro de la aplicación requerirán de una cuenta obligatoriamente.

Ojo, como ya dijimos anteriormente, desvincular tus cuentas de Facebook, Instagram y Facebook Messenger no impedirá que Meta utilice tu información para mostrarte anuncios o recomendaciones de publicaciones personalizadas. Lo que ya no podrá hacer será intercambiar los datos entre una y otra plataforma. Es un buen paso en favor de la privacidad, aunque no una solución definitiva.

Además, los de Zuckerberg han recordado que quienes no quieren ver más publicidades en sus redes sociales tienen que pagar. Eliminar los anuncios en Facebook e Instagram cuesta 9,99 euros al mes, o 12,99 euros si te suscribes desde Android/iPhone. A partir de marzo, en tanto, la compañía comenzará a cobrar 6 euros adicionales por mes por cada perfil extra que se vinculen desde su Centro de Cuentas. Serán 8 euros mensuales si esto último se hace desde dispositivos móviles.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente