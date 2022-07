A mediados de 2020, Oculus y Meta —en aquel entonces Facebook—, confirmaron una noticia que no gustó a nadie: si querías usar tus gafas de realidad virtual, necesitarías una cuenta de Facebook. Poco después, nos enteramos de que si llegabas a borrar la cuenta ligada a estas, perderías también las compras y logros de Oculus. Estas medidas no gustaron a nadie, y ahora parece que no han salido tan bien como se esperaba. En un reciente comunicado, Meta confirma que ya no será necesaria esta exigencia.

Eso sí, no te vas a librar tan pronto de las garras de la compañía. Ahora, en lugar de estar asociadas a una cuenta de Facebook, tendrás que asociar tus gafas a una nueva cuenta de Meta. No tendrá que estar vinculada con la red social de ninguna forma. Asimismo, no se trata de convertir tu cuenta de Meta en una red social, simplemente será utilizada como una credencial de ingreso a la plataforma.

Desde tu nueva cuenta de Meta podrás acceder a toda la configuración desde un mismo sitio. Además, tendrás la posibilidad de enlazar Facebook o Instagram, en caso de querer llevar tu experiencia de realidad virtual a cualquiera de estas dos plataformas.

Será a partir del próximo mes de agosto que podrás crear una cuenta de Meta. Tanto si es la primera vez que utilizas los servicios de Meta VR, como si fuiste uno de los que fusionó su cuenta de Oculus con Facebook, tendrás que seguir algunos pasos antes de utilizar tus gafas.

Lo primero será crear una cuenta de Meta, como ya te habíamos comentado. Posteriormente, tendrás que registrarte para crear un perfil en Meta Horizon. De esta forma, puedes disfrutar de los nuevos métodos de interacción que llegarán a la plataforma. Suponiendo que quieras usar la versión RV de Messenger, Meta te permitirá enlazar tu cuenta de Instagram o Facebook.

Entre estos cambios tenemos que los amigos de Oculus pasarán a llamarse seguidores. Por supuesto, los estarás siguiendo de forma automática cuando el día de la transición llegue. Asimismo, podrás cambiar las preferencias de privacidad, permitiendo o no que los demás puedan seguirte en Meta VR. Por otra parte, también serás capaz de dejar de seguir a aquellas personas con las que no quieras interactuar.

En caso de estar en una franja de edad entre los 13 y 17 años, tu perfil será privado de forma predeterminada.

Más cambios para el metaverso

Meta sigue dando algunos toques técnicos a la construcción de su metaverso. Este, por supuesto, sería un esfuerzo más por unificar todos los servicios bajo un mismo nombre sobre el que se construiría el resto de su plataforma.

Sin embargo, parece que Meta tiene pensado bajar un poco la intensidad de las ambiciones del metaverso. De hecho, varios laboratorios de Reality Labs han salido de la plantilla de la compañía.

Afortunadamente, al menos ya no es necesario tener una cuenta de Facebook para disfrutar de Meta Quest. Eso sí, recuerda que todo forma parte de la misma compañía, así que todos tus datos van dirigidos al mismo sitio.