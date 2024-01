Las ofertas de la Epic Games Store están por concluir y lo harán con broche de oro. La tienda digital regalará Marvel’s Guardians of the Galaxy, el juego de acción en tercera persona desarrollado por Eidos Montreal. Ya puedes descargar gratis Guardianes de la Galaxia, pero apresúrate, ya que la oferta será por tiempo limitado.

Epic repitió la hazaña y aprovechó las fiestas decembrinas para regalar 15 juegos, algunos de ellos de primerísimo nivel. La oferta comenzó con Destiny 2 Legacy Collection, el título de Bungie que estuvo gratis durante 24 horas a mediados de diciembre. La compañía decidió iniciar con el pie derecho, obsequiando la colección del juego base y sus expansiones, aprovechando que sus desarrolladores trabajan en el capítulo final.

Antes de llegar a Marvel’s Guardians of the Galaxy, la tienda regaló otros juegos destacados, como The Outer Worlds, Ghostrunner, Art of Rally o Fallout 3: Game of the Year Edition. La oferta también incluyó algunos indies exitosos y el polémico Saints Row, el juego que mató a la franquicia y provocó el cierre de Volition Games durante 2023.

La Epic Games Store dejó lo mejor para el final al ofrecer uno de los títulos más alabados por la crítica durante su lanzamiento. Tras la decepción de Marvel’s Avengers, Eidos Montreal decidió desarrollar una aventura enfocada a un jugador que dejara de lado todos los elementos tóxicos de los juegos como servicio. Marvel’s Guardians of the Galaxy se alzó como uno de los juegos de Marvel más reconocidos gracias a su historia.

Marvel’s Guardians of the Galaxy es uno de los mejores videojuegos de superhéroes

El juego nos pone en los zapatos de Peter Quill, también conocido como Star-Lord, líder de los Guardianes de la Galaxia. La trama del juego comienza cuando los Guardianes están tratando de ganarse la vida como mercenarios. Una misión los lleva a capturar una bestia para un coleccionista, sin saber que sus acciones provocarán caos y amenazarán la paz de la Galaxia.

El plato fuerte de Marvel’s Guardians of the Galaxy es la historia. Aunque los escenarios no son de mundo abierto, el jugador puede explorarlos en busca de ítems y mejoras para su personaje. El sistema de combate es dinámico y Star Lord puede ejecutar combos o apoyarse de sus compañeros para derrotar a los enemigos.

El modo historia puede completarse en unas 20 horas, aunque si quieres realizar las misiones secundarias y desbloquearlo al 100 % tendrás que invertir un promedio de 25 horas. Los requisitos mínimos que debe tener tu ordenador para poder correrlo son un procesador AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-4460, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 (6 GB) o una AMD Radeon RX 570.

Marvel’s Guardians of the Galaxy no es un juego demandante, ya que la configuración de hardware recomendada incluye un procesador AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i7-4790, 16 GB de RAM y una GPU GeForce GTX 1660 Super o AMD Radeon™ RX 590. En ambos casos, necesitarás 80 GB de almacenamiento.

Podrás descargar gratis Marvel’s Guardians of the Galaxy en la Epic Games Store a partir de hoy. La promoción finalizará el 11 de enero a las 17:00 h de España, fecha en que concluyen las ofertas festivas de la tienda digital.

