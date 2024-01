Tres de las aplicaciones más populares para el iPhone, no estarán disponibles en las Apple Visión Pro, cuya salida a la venta está fijada para el próximo 2 de febrero. Así lo ha revelado Bloomberg después de hablar con representantes de compañías como Google, quienes han confirmado que los usuarios no podrán descargar las respectivas aplicaciones desde la App Store de las gafas.

Una de las aplicaciones que no estará disponible en las Apple Vision Pro es YouTube, que es una de las más populares para ver contenido. Según ha mencionado la compañía al citado medio, actualmente no tienen planes de desarrollar una app compatible con las Apple Vision Pro. No obstante, esto no quiere decir que aquellos que adquieran el visor no podrán ver contenido de la plataforma. YouTube ha confirmado que será posible utilizar la versión web a través de Safari, el navegador de Apple, desde el momento del lanzamiento de las gafas.

Spotify es otra de las aplicaciones que, lamentablemente, tampoco estará disponible para descargar en las Apple Vision Pro. No obstante, y del mismo modo que YouTube, será posible acceder al navegador para escuchar música en la plataforma. Sucede exactamente lo mismo con Netflix, quien también ha confirmado que actualmente no tiene planes de desarrollar una app para el visor. De nuevo, los usuarios pueden optar por abrir Netflix en Safari. “Nuestros miembros podrán disfrutar de Netflix en el navegador web de Vision Pro, de forma similar a cómo nuestros miembros pueden disfrutar de Netflix en Mac”, ha confirmado un portavoz de la compañía a Bloomberg.

Las Vision Pro pueden ejecutar apps del iPad, aunque depende de los desarrolladores

Esto es, sin duda, un revés para Apple y las Vision Pro por varios motivos. En primer lugar, son, reiteramos, tres de las principales aplicaciones para el iPhone. Tanto Netflix como YouTube y Spotify cuentan con millones de usuarios. Por otro lado, la App Store de las Apple Vision Pro es compatible con aplicaciones de iPhone y iPad. Es decir, cualquier desarrollador puede distribuir su app en las gafas, aunque esta no esté adaptada para la visualización del contenido en 3D. No obstante, Apple ofrece una opción para impedir que la app se muestre en la tienda de aplicaciones del visor, que es algo que Netflix, Google y Spotify han utilizado.

En cualquier caso, hay otras apps populares que sí estarán disponibles en las Apple Vision Pro desde el momento de su lanzamiento. Una de ellas es Disney+ que, además, tendrá contenido en 3D para poder disfrutar de una mejor experiencia de visualización. Max (anteriormente conocida como HBO Max) también estará disponible en las gafas de realidad mixta de Apple y, por supuesto, todas las apps de la compañía, incluyendo Apple Music, Apple TV+ y más.

Queda por ver si aplicaciones como Amazon, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., están disponibles en la App Store de las Vision Pro o, en cambio, han seguido los pasos de Google, Netflix y Spotify y han impedido que aparezcan en la tienda de aplicaciones.

