Cuando Disney anunció New Jedi Order, la nueva película de Star Wars centrada en la figura de Rey, rápidamente surgieron dudas sobre los actores que participarán más allá de Daisy Ridley. El primero que vino a la mente fue, desde luego, Adam Driver, quien interpretó a Ben Solo en la tercera trilogía de la saga intergaláctica. No obstante, el actor ha salido a fulminar cualquier rumor al respecto.

Antes de continuar, hay que dejar una cosa clara. Spoilers a continuación.

Kylo Ren murió en Star Wars: El Asenso de Skywalker. El último momento del personaje fue heroico, pues se sacrificó para revivir a Rey transfiriéndole su fuerza. Fue una forma de redimirse después de todo el caos causado por los Caballeros de Ren. No obstante, también es considerado como una de las secuencias más absurdas en la historia de la franquicia. Muy acorde a lo que fue esa última trilogía.

Entonces… ¿Por qué se especuló sobre su regreso en New Jedi Order? Porque algunos pensaron que Lucasfilm podría aprovechar al personaje en escenas flashback. O bien, inventarse una resurrección. No sería la primera vez que Star Wars recurre a los retornos inesperados. Se lo pueden preguntar a Darth Sidious o Boba Fett.

Sin embargo, en una entrevista con el podcast ‌Smartless, Adam Driver dejó claro que su aventura en Star Wars está completamente finalizada. Su aparición en El ascenso de Skywalker fue la última y no tiene intención de volver a interpretar a Ben Solo o Kylo Ren. Así pues, podemos descartarlo por completo para Star Wars: New Jedi Order.

"Están haciendo cosas, pero no conmigo. No lo haré más", comentó. Posteriormente, le cuestionaron si terminó su paso por Star Wars porque su personaje también finalizó, a lo cual respondió con un rotundo "sí".

New Jedi Order puede olvidarse de Adam Driver

Por ahora, lo único que sabemos de New Jedi Order es que se desarrollará 15 años después de los eventos de El ascenso de Skywalker. Rey, tras destruir a Palpatine —aparentemente—, decide reconstruir la Orden Jedi.

El pasado noviembre, Daisy Ridley se pronunció sobre el largometraje. "Estoy muy emocionada. La historia es realmente genial. Estoy esperando a leer un guion porque, obviamente, no tengo más novedades", comentó. Asimismo, dijo que la propuesta narrativa de Star Wars: New Jedi Order la ha dejado muy sorprendida: "No es lo que esperaba, pero estoy muy emocionada."

Lucasfilm, por su parte, no ha vuelto a hablar sobre New Jedi Order desde abril de 2023. Quizá porque Disney está realizando cambios significativos en la estrategia de producción de contenidos de Star Wars. ¿La razón? Las últimas series de la franquicia no cumplieron con las expectativas de audiencia en Disney+. Exactamente lo mismo está ocurriendo con Marvel.

Por tal motivo, los liderados por Bob Iger determinaron que tanto Star Wars como Marvel ya no tendrán recursos ilimitados. Ahora harán menos contenidos, pero de mayor calidad. Habrá que ver si este movimiento termina perjudicando a Star Wars: New Jedi Order y el resto de películas y series que ya están confirmadas.

