El youtuber Trevor Jacob acaba de comprobar que no todo es válido a la hora de cosechar reproducciones y likes con un vídeo. El creador de contenidos ha sido sentenciado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Central de California y estará algún tiempo tras las rejas.

Según informó la justicia de Estados Unidos, el susodicho tendrá que pasar 6 meses en una prisión federal. El castigo llega como respuesta al intento del youtuber de interferir con una investigación federal, cargo al que Trevor Jacob se había declarado culpable a mediados de este año.

"Un piloto youtuber fue condenado hoy a seis meses de prisión federal por obstruir una investigación federal al destruir deliberadamente los restos de un avión que estrelló intencionalmente en el condado de Santa Bárbara para obtener vistas en línea", indica la sentencia contra Trevor Jacob.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que el creador de contenidos la sacó barata. Es cierto que pasar un tiempo en la cárcel no es del agrado de nadie; no obstante, la sanción pudo ser mucho más dura. La pena máxima a la que se enfrentaba era de 20 años, de modo que el engaño pudo haberlo llevado a pasar buena parte del resto de su vida en prisión.

Estrellar un avión para capturarlo en vídeo, la treta que enviará a prisión al youtuber Trevor Jacob

El caso del youtuber Trevor Jacob se volvió viral cuando el 24 de diciembre de 2021 publicó un vídeo titulado I crashed my plane (Estrellé mi avión). En el mismo se lo veía volando a bordo de un Taylorcraft BC-12, hasta que una supuesta emergencia técnica lo obligaba a saltar en paracaídas y dejar que la aeronave se estrellara en el Bosque Nacional Los Padres, en California.

El suceso había ocurrido un mes antes de la publicación del vídeo. Y si bien Jacob había notificado del incidente a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), no había cumplido con su obligación de preservar el lugar de la caída del avión para que se realizara la investigación pertinente. El susodicho presentó un informe falso ante las autoridades, y sus acciones terminaron costándole.

Si bien el vídeo de Trevor Jacob logró una gran exposición casi de inmediato, expertos en seguridad aeronáutica y entusiastas salieron a acusar al youtuber de montar una farsa. No solo por su reacción ante el supuesto fallo mecánico que afectó al avión, sino porque la gran cantidad de cámaras instaladas en él, sumado a que saltara cargando un palo selfie, parecían señales inequívocas de una puesta en escena.

Las denuncias contra el creador de contenidos finalmente estaban en lo cierto. En abril de 2022, Trevor Jacob perdió su licencia de piloto privado y su carrera como youtuber quedó en punto muerto. Meses atrás, el joven de 30 años finalmente se declaró culpable de interferir con la investigación federal del incidente. En principio se habían presentado 5 cargos en su contra, aunque su defensa logró que finalmente se redujeran a solo uno. Por ello, finalmente irá solo medio año a prisión.

Lo curioso de toda esta historia es que Trevor Jacob ha reactivado su actividad como youtuber en las últimas horas. Anoche compartió un vídeo en su canal titulado "¡Recuperé mi licencia de piloto! Pero iré a la cárcel...". En el mismo se lo puede ver de nuevo a bordo de una aeronave y hablando por primera vez del suceso.

Según Jacob, recibió "mal asesoramiento legal" sobre las consecuencias que le traería montar el accidente del avión. No obstante, asumió la responsabilidad de sus hechos. Y si bien no se mostró arrepentido por el acto en sí mismo, sí reconoció que le hizo cambiar su mirada sobre las cosas.

"Esta situación me puso de rodillas, o me tumbó de cara contra la tierra. Es lo que necesitaré para progresar y convertirme en un hombre en el futuro. Y también para ser una buena persona y un modelo a seguir. No me asusta decir: 'la cagué'. Y se lo dije al juez en mi carta: ¿Por qué hice eso? Porque estaba en mi lista de deseos. Siempre dije que antes de morir saltaría de un avión y lo vería estrellarse. Lo hice, y decidí compartirlo con el mundo. Y obviamente salió muy mal", explicó Trevor Jacob, quien además de piloto, youtuber y deportista olímpico, ahora es oficialmente un delincuente convicto.

