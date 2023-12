Que Xbox quiere lanzar su propia tienda de juegos para móviles, no es novedad. Este plan fue uno de los tantos que Microsoft reveló mientras combatía el escrutinio regulatorio por la compra de Activision Blizzard, y al parecer todo marcha viento en popa.

Durante su participación en la CCXP que se desarrolla por estos días en San Pablo, Brasil, Phil Spencer dijo que ya están trabajando con los socios que les ayudarán a lanzar la tienda de juegos que, en gran medida, rivalizará con la Play Store de Google y la App Store de Apple.

El CEO de Microsoft Gaming remarcó una vez más que parte de su estrategia es incrementar la presencia de Xbox en el mercado de los juegos para móviles. Algo para lo cual era crucial concretar la adquisición de Activision Blizzard. Después de todo, títulos como Candy Crush Saga, Call of Duty: Mobile o Diablo Immortal son auténticas máquinas de imprimir billetes.

Pero lo verdaderamente interesante es que Xbox se presenta como la primera amenaza seria para las tiendas de Google y Apple en Android y iOS, respectivamente. En el caso de la manzana, la historia se presenta un poco más compleja debido a su ecosistema cerrado y que no permite instalar apps o juegos desde fuentes desconocidas. Algo que, no obstante, deberá cambiar al menos en Europa con la Ley de Mercados Digitales.

"Es una parte importante de nuestra estrategia y algo en lo que estamos trabajando activamente hoy. No lo hacemos solos, sino hablando con otros socios a quienes también les gustaría ver más opciones sobre cómo pueden monetizarse en los móviles", indicó el líder de Xbox sobre su futura tienda de juegos para móviles.

¿La tienda de juegos para móviles de Xbox llegará en 2024?

Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming.

Si bien Spencer no menciona con qué socios está trabajando, es lógico pensar que ya se haya acercado a los estudios más importantes que ya tienen presencia en PC y Xbox. No obstante, no sería extraño si también estuviera tendiendo líneas con los creadores de juegos para móviles a los que pueda interesarles hallar un método de distribución diferente para sus títulos.

¿Se animará Microsoft a romper el mercado mobile con un esquema de distribución de ingresos más atractivo que los de Google y Apple? ¿Se llevará una tajada más pequeña que sus rivales para atraer a los publishers? Por ahora es pura especulación, pero el proyecto de los de Redmond ya hace ruido en la industria.

Con respecto a plazos, Phil Spencer ha sido cauto. De todos modos, sus comentarios dejan en claro que la tienda de juegos para móviles de Xbox podría estar más cerca de lo que pensamos. En su momento se rumoreó que podría lanzarse en 2024, una vez que la Ley de Mercados Digitales europea esté en plena vigencia. Y si bien el ejecutivo no lo confirmó ni desmintió, sí dijo que la propuesta no estaría a varios años de distancia.

"No creo que falten muchos años para esto, creo que será más pronto", advirtió el líder de Microsoft Gaming. Sin dudas, un mensaje que genera gran expectación entre los fanáticos de los juegos para móviles, pero que también deja algunas dudas sin resolver. Por ejemplo, qué sucederá con su versión para iOS en los mercados no europeos. ¿Intentará algo similar a Game Pass, que solo es accesible en dispositivos de Apple desde un navegador web? Habrá que esperar para conocer más.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente