Threads finalmente aterrizó en Europa después de una larga esperada provocada por una cuestión regulatoria. Si bien su mayor momento de hype quedó atrás, ahora en el viejo continente existe mucho interés por probar una red social nueva, una que sigue intentando hacerse un hueco aprovechando el desastre en el que se ha convertido X (antes Twitter) tras la adquisición de Elon Musk.

Debido a que Threads no tuvo un lanzamiento simultáneo a nivel global, es posible que, si nos lees desde España y otras partes de Europa, te hayas desinteresado no solo cuando vio la luz durante julio, sino también cuando comenzó a recibir nuevas funciones en meses posteriores. Después de todo, no podías usarla, salvo que recurrieras a métodos como el uso de una VPN.

Pero no te preocupes, estamos aquí para aclarar todas tus dudas y explicarte lo que se puede hacer actualmente en esta plataforma. Antes de continuar, vamos con una breve explicación sobre lo que es Threads y su motivo de existir.

Threads es, en términos simples, la respuesta de Meta a X. Cuando Elon Musk compró Twitter y empezó a hacer y deshacer a su antojo, perjudicando la experiencia de millones de usuarios, los liderados por Mark Zuckerberg vieron una oportunidad única para introducir un competidor.

Meta, además, se apoyó en la popularidad de su red social más popular, Instagram. La idea era facilitar el registro en Threads y, desde luego, aprovechar una base de usuarios de cientos de millones.

El 5 de julio, Threads se lanzó de manera oficial, provocando una locura colectiva en gran parte de internet. Todos querían probar la red social que prometía acabar con el reinado de Twitter. En menos de una semana, ya sumaba más de 100 millones de usuarios, rompiendo así un récord que anteriormente pertenecía a ChatGPT. Al mismo tiempo, Twitter estaba sufriendo una pérdida exponencial de usuarios.

Ahora bien, el fervor no duró mucho. La realidad es que, debido a que Threads carecía de funciones clave en su lanzamiento, muchos comenzaron a bajarse del barco rápidamente. Aun así, en Meta prometieron introducir mejoras de manera constante, y lo cumplieron.

¿Qué se puede hacer hoy en Threads?

Actualmente, Threads tiene muchas más características respecto a las disponibles de lanzamiento. Cada vez se parece más a X y eso es algo que los usuarios europeos notarán al instante. Al ser una red social de microblogging, tendrás a tu disposición el siguiente listado de funciones:

Publicaciones de texto con un límite de 500 caracteres.

con un límite de 500 caracteres. Añadir contenido multimedia a las publicaciones, como imágenes, GIFs y vídeos. Desde luego, también puedes compartirlos sin la necesidad de incluir texto.

a las publicaciones, como imágenes, GIFs y vídeos. Desde luego, también puedes compartirlos sin la necesidad de incluir texto. Añadir enlaces a otras webs.

a otras webs. Añadir hashtags: Aunque, a diferencia de Twitter, no es necesario escribir "#". Basta con presionar el botón con el mismo símbolo y etiquetar tu mensaje con el texto deseado.

Aunque, a diferencia de Twitter, no es necesario escribir "#". Basta con presionar el botón con el mismo símbolo y etiquetar tu mensaje con el texto deseado. Añadir encuestas: Es tan fácil como elegir las opciones que requieres y esperar a que otros empiecen a votar.

Es tan fácil como elegir las opciones que requieres y esperar a que otros empiecen a votar. Mencionar a otros usuarios: para incluir a otros en tus publicaciones, escribe "@", seguido de su nombre de usuario.

para incluir a otros en tus publicaciones, escribe "@", seguido de su nombre de usuario. Editar publicaciones: ¿Te equivocaste o te arrepientes de lo que acabas de compartir? Tranquilo, en Meta sí hicieron caso a los usuarios y puedes editar dentro de un periodo de 5 minutos posteriores a la publicación.

¿Te equivocaste o te arrepientes de lo que acabas de compartir? Tranquilo, en Meta sí hicieron caso a los usuarios y puedes editar dentro de un periodo de 5 minutos posteriores a la publicación. Dar Like: Hoy en día es casi imposible imaginar una red social sin esta interacción básica. Si te gusta una publicación, solo presiona el botón del corazón.

Hoy en día es casi imposible imaginar una red social sin esta interacción básica. Si te gusta una publicación, solo presiona el botón del corazón. Comentar: Si deseas dejar un comentario, ya sea para expresar una simple opinión o con el objetivo de iniciar una conversación más elaborada con otro usuario, basta con presionar su ícono en la publicación. Estos también tienen un límite de 500 caracteres.

Si deseas dejar un comentario, ya sea para expresar una simple opinión o con el objetivo de iniciar una conversación más elaborada con otro usuario, basta con presionar su ícono en la publicación. Estos también tienen un límite de 500 caracteres. Crear hilos: A veces, los 500 caracteres no son suficientes. Para ello existen los hilos, una secuencia de publicaciones que están ligadas entre sí.

A veces, los 500 caracteres no son suficientes. Para ello existen los hilos, una secuencia de publicaciones que están ligadas entre sí. Compartir dentro de Threads: Si te gustó un mensaje y consideras que merece la pena compartirlo a tus seguidores, haz clic en el ícono de las flechas y luego presiona "Volver a publicar"

Si te gustó un mensaje y consideras que merece la pena compartirlo a tus seguidores, haz clic en el ícono de las flechas y luego presiona "Volver a publicar" Citar: La misma función anterior ofrece una segunda opción, "Citar". También sirve para compartir publicaciones de otros, pero añadiendo un comentario que enriquezca el contenido.

La misma función anterior ofrece una segunda opción, "Citar". También sirve para compartir publicaciones de otros, pero añadiendo un comentario que enriquezca el contenido. Compartir por fuera de Threads: No podía faltar la posibilidad de compartir publicaciones de Threads a través de otras redes sociales o servicios de mensajería. Solo presiona el ícono del papel volando y selecciona el destino deseado. Igualmente puedes obtener el enlace directo a tu publicación.

No podía faltar la posibilidad de compartir publicaciones de Threads a través de otras redes sociales o servicios de mensajería. Solo presiona el ícono del papel volando y selecciona el destino deseado. Igualmente puedes obtener el enlace directo a tu publicación. Seguir a otros usuarios: Si no quieres perderte las publicaciones de determinados usuarios, entra a su perfil y presiona "Seguir". También puedes hacerlo desde el feed presionando "+" y luego "Seguir".

Si no quieres perderte las publicaciones de determinados usuarios, entra a su perfil y presiona "Seguir". También puedes hacerlo desde el feed presionando "+" y luego "Seguir". Silenciar: Puede darse el caso en que, a pesar de no seguir a un usuario, sus publicaciones nos aparecen e el feed debido al algoritmo de sugerencias. Si quieres dejar de verlas, entra a su perfil, presiona el botón de los tres puntos y posteriormente "Silenciar".

Puede darse el caso en que, a pesar de no seguir a un usuario, sus publicaciones nos aparecen e el feed debido al algoritmo de sugerencias. Si quieres dejar de verlas, entra a su perfil, presiona el botón de los tres puntos y posteriormente "Silenciar". Restringir: Al activar esta función sobre una cuenta determinada, sus comentarios sobre tus publicaciones se mantendrán ocultos.

Al activar esta función sobre una cuenta determinada, sus comentarios sobre tus publicaciones se mantendrán ocultos. Bloquear: Si alguien te está molestando o no quieres saber nada sobre su su existencia, puedes bloquearlos.

Si alguien te está molestando o no quieres saber nada sobre su su existencia, puedes bloquearlos. Reportar: No faltará el clásico usuario tóxico que te tienen en la mira todo el tiempo. Además de bloquearlo, puedes emitir un reporte. Threads revisará el caso y, si viola alguna norma de conducta, lo sancionará. Esto también aplica para personas que publican contenido no permitido.

Ojo, ninguna función en Threads, ni siquiera la de editar, es exclusiva de un plan de pago. A diferencia de X, en Meta no se han planteado una suscripción para obtener más ingresos, por ahora…

¿Cómo instalo Threads?

Threads está disponible como aplicación móvil independiente. La puedes descargar de forma gratuita tanto en iOS como en Android. Una vez instalada, será necesario iniciar sesión con tu cuenta de Instagram.

Si bien ambos perfiles están ligados, no es obligatorio que tus seguidores en Instagram conozcan tu perfil en Threads, ni viceversa. Pueden funcionar de manera independiente sin ningún problema.

¿Estás en un ordenador y no quieres distraerte con el móvil? Debes saber que Threads también tiene una versión web de escritorio. En el lanzamiento de la plataforma, esta variante estaba bastante limitada, pero ahora dispones de casi todas las funciones de la aplicación móvil.

