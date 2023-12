The New York Times ha presentado una demanda contra OpenAI y Microsoft por infringir sus derechos de autor. El reconocido periódico estadounidense acusa a ambas compañías de utilizar millones de sus artículos para entrenar a ChatGPT, sin contar con la autorización para ello.

Según publica el citado diario, se trata de la primera demanda por copyright que un medio de comunicación masiva presenta contra los de Sam Altman. Los de Redmond también aparecen en la denuncia por haber invertido más de 10.000 millones de dólares en OpenAI, lo cual les ha permitido integrar la tecnología de ChatGPT en Copilot.

Lo que The New York Times argumenta es que las dos corporaciones han extraído ilegalmente sus artículos para entrenar a sus chatbots. Así mismo, afirma que OpenAI y Microsoft están convirtiendo a ChatGPT en un competidor de los medios de comunicación tradicionales, robándoles audiencia.

La presentación judicial incluye ejemplos en los que algunas consultas realizadas a ChatGPT entregan como respuesta fragmentos extraídos de las publicaciones del NYT. El periódico sostiene que mucho de ese material solo está disponible para los usuarios que pagan una suscripción, pero que ninguna de las dos empresas ha desembolsado dinero para obtener acceso.

"Además de buscar proteger la propiedad intelectual, la demanda de The Times considera a ChatGPT y otros sistemas de inteligencia artificial como competidores potenciales en el negocio de las noticias. Cuando se les pregunta a los chatbots sobre eventos actuales u otros temas de interés periodístico, pueden generar respuestas que se basan en el periodismo anterior de The Times. El periódico expresa su preocupación de que los lectores queden satisfechos con una respuesta de un chatbot y rechacen visitar el sitio web del Times, reduciendo así el tráfico web que puede traducirse en publicidad e ingresos por suscripciones". The New York Times, sobre la demanda contra OpenAI y Microsoft

Otro dato notorio de este culebrón es que The New York Times intentó negociar con OpenAI y Microsoft antes de apostar por la vía judicial. El medio informativo sostiene que se acercó a ambas firmas en abril para expresar su preocupación al respecto y buscar algún tipo de entendimiento. La firma habría propuesto que se le pagara una compensación económica por el acceso a su material y que se establecieran salvaguardas al uso de su contenido. No obstante, los esfuerzos habrían quedado en la nada.

OpenAI, Microsoft y ChatGPT, en el punto de mira de The New York Times

Esta no es la primera vez que el uso de material protegido por derechos de autor para entrenar a ChatGPT provoca cortocircuitos. En el transcurso de este año, OpenAI ha sido objeto de múltiples demandas. Autores y escritores han acusado a la compañía de usar su material sin autorización para entrenar a modelos de IA como GPT-3 y GPT-4.

A esto se le suma una acusación por la recolección masiva e ilegal de datos personales a través de la técnica de web scrapping. Según una de las denuncias, la firma de Sam Altman recopiló más de 300.000 millones de palabras publicadas en la web. Y lo hizo de forma secreta y sin registrarse como broker de datos.

Además del uso sin autorización de millones de artículos periodísticos, The New York Times afirma que, en ocasiones, ChatGPT ofrece respuestas con información errónea y se la atribuye al periódico. La compañía sostiene que esto daña su credibilidad y expone a los usuarios a un caudal de desinformación cada vez mayor.

La demanda contra OpenAI y Microsoft no menciona una cifra económica específica que el NYT esté buscando a modo de resarcimiento. Sin embargo, la presentación judicial indica que el periódico aspira a que ambas empresas se hagan responsables de los "miles de millones de dólares en daños legales y reales que deben por la copia y el uso ilegal de las obras excepcionalmente valiosas del Times".

Así mismo, The New York Times pretende que se les impida a las corporaciones continuar con esta práctica, y reclama que se destruyan todos los sets de datos usados para entrenar a ChatGPT que incluyan su propiedad intelectual. Habrá que ver cómo sigue esta historia, pero tiene toda la pinta de ser un culebrón que durará varias semanas.

¿Se sumarán otros medios de comunicación al reclamo? Recordemos que OpenAI ya ha firmado acuerdos con Axel Springer y AP para entrenar sus modelos de IA usando artículos publicados por sus revistas y plataformas de noticias. Una medida que Apple también está adoptando para el desarrollo de su propia inteligencia artificial.

