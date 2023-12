O Netflix se ha quedado sin ideas nuevas o quiere, como en el cine, exprimir al máximo las franquicias más reconocidas de la plataforma. Un plan que, por cierto, no le ha salido nada bien al Universo Cinematográfico de Marvel en su paso por el streaming, al menos en los últimos tiempos.

Según Bloomberg, Netflix quiere poner en marcha spin-offs de sus franquicias más importantes. Lo que incluye, necesariamente, Peaky Blinders, Stranger Things, The Witcher, Miércoles y algún que otro éxito menor. De momento el plan es un poco a futuro, sin que esté materializado en nada más que rumores, pero es un movimiento interesante de cara al streaming.

Estamos hablando de pesos pesados dentro del catálogo de Netflix (aunque Peaky Blinders no es una idea original suya). Quizás, aunque no lo parezca, el más importante es el spin-off de Miércoles. Su serie, que a la vez es un spin-off de la Familia Addams, es el programa en inglés más popular de Netflix con más de 250 millones de visitas el año pasado. De hecho, sigue siendo, a día de hoy, uno de los 10 títulos más populares de 2023.

Miercoles, Peaky Blinders, Extraction, Stranger Things... Netflix tiene grandes franquicias

La idea original para spin-off de Miércoles es la de Fétido, interpretado en la serie por Fred Armisen. Un spin-off de un spin-off, básicamente. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer para que se materialice. De hecho, no hay una historia escrita ni se ha negociado con los actores en torno a esta nueva aventura. Es, de momento, algo inconcreto.

Además de Miércoles, los planes de Netflix incluirían un spin-off en forma de serie de Extraction, y otros dos diferentes de Peaky Blinders. Uno de ellos estaría ambientado en Boston a mediados del siglo XX, un par de décadas después del Peaky Blinders original, mientras que otro se centraría en Polly, la matriarca del clan criminal Shelby. De nuevo, sin un anuncio que concrete los detalles.

Los spin-offs de series de TV han sido un éxito

Los spin-offs de series de TV no son nada nuevo. Y si algo ha demostrado el pasado es que son un absoluto éxito, por lo que es lógico que Netflix quiera explotar al máximo sus franquicias.

Quizás, Better Call Saul es uno de los más recientes: este spin-off de Breaking Bad, que cuenta la historia de Jimmy McGill antes de convertirse en Saul Goodman, ha sido aclamado por la crítica y ha ganado numerosos premios.

Y no es el único de la lista. The Good Wife (spin-off de The Practice), El Mentalista (spin-off de Teresa), The Office (US) (spin-off de la versión británica), The Good Doctor (spin-off de la película del mismo nombre) o el mítico Frasier, spin-off de Cheers, demuestran que el público siempre quiere más. No olvidemos que su eterno competidor, HBO, tiene en marcha unos cuantos de Juego de Tronos.

