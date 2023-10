Better Call Saul, así como El Camino, demostraron que el universo Breaking Bad todavía tiene mucho que dar. El éxito de la serie protagonizada por Bob Odenkirk, aclamada en múltiples galas de premios, ha provocado que los fans se pregunten si habrá otro spin-off en el futuro. Sobre este tema, Vince Gilligan, creador de la franquicia, se ha pronunciado al respecto.

Y es que cada vez que Gilligan tiene alguna aparición pública, nunca falta el cuestionamiento sobre el futuro de Breaking Bad. De hecho, esta no es la primera vez que lo abordan con mismo.

En una entrevista con Variety, el productor reconoció que se tienen que cumplir diversos factores para que vuelva a involucrarse en una producción relacionada con Breaking Bad. El primero, que su máximo gran proyecto sea un rotundo fracaso.

"Para ser honesto, si me dan una paliza con la próxima serie y con la siguiente después de esa, nadie quiere verlas y todos desean algo de Breaking Bad, tal vez veamos el camino más claro para hacerlo. Haré algo en el futuro, pero me gustaría dejarlo como está. Breaking Bad y Better Call Saul son los trabajos de mi vida. Serán lo primero que graben en mi lápida. No podría estar más orgulloso de ello."

Vince Gilligan.