2023 ha sido año genial para los videojuegos. A pesar de que al arranque del año el optimismo respecto a ver grandes lanzamientos estaba parado, poco a poco el año fue remontando, hasta una mitad de año espectacular y un cierre por todo lo alto. Fuera del triple A, ha sido un añado también apasionante, con grandes lanzamientos, sobre todo en PC.

No hemos querido hacer un ranking concreto de los mejores juegos de 2023, y hemos seleccionado los que creemos que son lo más especiales del año, tanto por cómo han gustado al público como por lo que han supuesto para las respectivas franquicias a las que pertenecen. Y es que, si echamos la vista atrás, algunos de los mejores juegos del año son secuelas directas (o remakes) de juegos que, en su día, ya fueron un absoluto éxito en todos los aspectos.

Este año, en todas las plataformas se han lanzado algún título que ha redefinido o sus propias categorías y por eso hemos querido elegir uno de los grandes representantes de cada género y de cada plataforma:

Los mejores videojuegos de 2023

Baldur's Gate 3

El RPG de los RPGs. El mejor juego de 2023 y uno de los mejores juegos de toda la historia del género. Baldur's Gate 3 mejora en todo a cada una de las entregas que llevan el mismo nombre y pone sobre la base el nuevo listón de lo que tiene que ser un juego de rol para PC en esta nueva generación. Si te tienes que quedar con uno de los lista, que sea con este. Eso sí, guarda tiempo libre, porque si eres de los completistas vas a necesitar echarle muchas horas.

Spider-Man 2

La continuación del genial Spider-Man de PS4 (y de Miles Morales) ha sido una de las sorpresas del año en la consola de Sony. Continuista, pero con un buen número de mejoras en casi todos sus apartados, ha dado una vuelta de tuerca a la historia del trepamuros. Quizás, uno de los aspectos más espectaculares de Spider-Man 2 es, sin dudarlo, lo increíblemente bien que se siente moverse por la ciudad de Nueva York. Es una absoluta delicia. El punto más flojo son sus enemigos, sobre todo Kraven, pero todo el trasfondo funciona como un guante en términos de narrativa.

Tears of the Kingdom

Puede que la secuela de Zelda en Switch no haya tenido el mismo impacto que el primer juego, pero eso no quita que no sea uno de los mejores juegos del año. Una delicia no solo para los amantes de Zelda, también para todos los que busquen un mundo abierto precioso, en que perderse durante horas sin excusas, rematado con una narrativa y una puesta en escena de las que solo sabe hacer Nintendo, Tears of de Kingdom no solo es uno de los mejores juegos de 2023, también uno de esos que ocuparan la lista cuando hagamos memoria para puntuar lo mejor de la generación.

Resident Evil 4 Remake

Aunque en Capcom ya sabían cómo se hace esto de los remakes tras haber dado un lavado de cara al 2 y al 3, lo cierto es que han alcanzado su máximo exponente en Resident Evil 4 Reamake. Desde el apartado gráfico hasta el jugable, todo es delicioso en este juego. Si no fuera un remake de una historia ya conocida, lo cierto es que sería el mejor juego del año. Y además con el lanzamiento de su DLC, han redondeado una historia que ya es magistral en todo su apartado narrativo. Un imprescindible de los amantes de los videojuegos.

Alan Wake 2

Si ha habido una sorpresa clave este 2023 es Alan Wake 2. Una secuela directa para el gran lanzamiento de la generación pasada en Xbox que vuelve a redefinir no solo la franquicia que ha inaugurado, también la esencia misma del título original. Una formula que combina lo mejor de Expediente X, True Detective o El silencio de los Corderos, con agente del FBI de por medio. Volvemos a lugar que hizo famoso a Alan Wake en esta nueva aventura de acción e investigación que derrocha brillantez desde el primer minuto.

Final Fantasy XVI

Aunque en este caso no es una secuela, bueno sí, en el nombre, Final Fantasy XVI es una de las mejores entregas de la franquicia en los últimos años y uno de los mejores videojuegos del año. Con una narrativa genial, que recuerda a partes iguales a Juego de Tronos y a los mejores libros de fantasía, la puesta escena de Final Fantasy XVI sorprendió a propios y extraños. Además, los cambios en el sistema de combate, que le sentaron genial, junto con las batallas de boss brutales, aderezadas con una banda sonora sobresaliente, hacen de esta entrega de Square Enix lo mejor del año.

