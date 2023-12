Con 2023 a punto de terminar, llega el momento de hacer un repaso a lo sucedido durante el año. Spotify saca su famoso Wrapped, las redes sociales se llenan de publicaciones de personas comprobando si han cumplido sus objetivos y muchos medios de comunicación sacan listas sobre lo mejor de 2023. En este artículo voy a hacer una de esas listas. Concretamente, una lista de libros de ciencia publicados este año.

Pero no se trata necesariamente de los mejores, pues no los he leído todos para comparar. Simplemente, voy a hablar de algunos de los libros de ciencia más interesantes que han llegado a mis manos este año.

Hay de todo tipo de áreas, desde seguridad alimentaria hasta cronobiología. La mayoría de ellos son libros sobre temáticas que nos afectan en nuestro día a día. O que nos ayudan a entender mejor nuestra historia. Al fin y al cabo, la divulgación científica es eso. Una herramienta que nos empuja a conocernos mejor e incluso a desenvolvernos más adecuadamente en nuestro día a día.

5 libros de ciencia publicados en 2023

De los muchísimos libros de ciencia interesantes que se han publicado este año, he elegido 5. El orden es totalmente aleatorio, no hay una mayor preferencia por los primeros.

Que nada te quite el sueño, de M. Ángeles Bonmatí

Que nada te quite el sueño

En este libro, la cronobióloga M. Ángeles Bonmati hace un repaso completísimo sobre todo lo concerniente al sueño. De una forma muy clara y sencilla, y con algunos datos históricos interesantes, detalla todo lo que nos ocurre mientras dormimos.

El libro cubre desde lo más cotidiano de nuestro sueño hasta detalles más concretos, como el sueño de los animales o el de los humanos en el espacio exterior.

Hace meses que tengo el libro y, desde entonces, siempre que he tenido alguna duda sobre el sueño, sea la que sea, he ido a sus páginas y he encontrado la respuesta. Esto deja claro lo completo que es este libro de ciencia.

Además, las personas con problemas para dormir pueden encontrar algunos consejos que les resulten útiles. Eso sí, como bien suele recordar la autora, no es un libro solo para insomnes. Cualquiera puede disfrutar y aprender con su lectura.

Parásitos: los actores secundarios en nuestra historia, de José Antonio Garrido y Concha Mesa

Parásitos

Este es uno de esos libros de ciencia que nos ayudan a entender quiénes somos y de dónde venimos. Porque, como bien reza su título, los parásitos han estado presentes en toda nuestra historia y, en cierto modo, nos han moldeado tal y como somos.

Tan molestos que han causado y siguen causando millones de muertes al año y tan necesarios que, sin ellos, nuestro mundo colapsaría.

En Parásitos, sus dos autores nos hablan de algunos de los parásitos más importantes que afectan a los seres humanos de un modo y otro. Y lo hacen de una forma muy amena, a través de la historia. Porque muchos de los grandes eventos que estudiamos en los libros de historia estuvieron marcados por la presencia de parásitos. Pero no son solo cosa del pasado.

Recientemente, la influencer Lucía Pombo mostró en sus redes un gusano que se había introducido bajo la piel de su pie durante un viaje por las playas de Zanzíbar. El responsable era uno de los parásitos que aparecen en este libro de ciencia. Porque, efectivamente, nos ayuda a entender nuestro pasado, pero también nuestro presente.

A tomate pocho no le hinques el diente, de Mario Sánchez

A tomate pocho no le hinques el diente

¿Qué pasa si tenemos un tomate aparentemente estupendo, pero con un poquito de moho? Muchas personas quizás opten por cortar la parte del moho y comer el resto del tomate. Lo mismo para manzanas, pepinos, fresas o cualquier otra fruta o verdura que se precie. Pero este es un grandísimo error, pues los hongos afectan a toda la superficie del alimento, incluso aquella aparentemente sana. Debemos desecharlo entero.

Este es uno de los muchos datos de seguridad alimentaria cotidiana que se desgranan en este libro de ciencia. La contaminación cruzada, los materiales empleados en la cocina o el lavado de las manos y los alimentos son temas recurrentes, entre otros muchos. Las carnes, los huevos y las ensaladas algunos de los alimentos más mencionados.

Es una obra esencial para desechar todos esos hábitos peligrosos de la cocina que tenemos tan interiorizados. Por eso, tanto si eres un aficionado a la cocina como si solo entras a ella para calentar uno de los tuppers que religiosamente traes de casa de tus padres, este libro es para ti.

¡Abre los ojos!, de Conchi Lillo

Abre los ojos

Este no es un libro más sobre la vista. No se limita simplemente a explicar los mecanismos por los cuales nuestro cerebro transforma en imágenes la luz que llega hasta nuestros ojos procedente de los objetos que vemos.

Este libro de ciencia explica eso, por supuesto, pero va mucho más allá. Relata de una forma muy amena todo lo concerniente al sentido de la vista, desde la explicación de las ilusiones ópticas hasta la visión de los animales, pasando por las enfermedades relacionadas con los ojos e incluso la influencia del sentido de la vista en el arte. Narra cómo los artistas han aprovechado sus conocimientos sobre visión para hacer más atractivas sus obras, pero también de cómo las obras de algunos de ellos han ido cambiando precisamente debido al deterioro de su visión.

Todo esto, además, se explica de una forma muy musical, pues el libro incluye su propia lista de reproducción, donde cada canción se corresponde, de un modo u otro, con uno de los capítulos.

Del ultramarinos al hipermercado, de Miguel Ángel Lurueña

Del ultramarinos al hipermercado

Miguel Ángel Lurueña tiene libros esenciales sobre seguridad alimentaria. Pero este va más allá de eso. En este caso, hace un recorrido por nuestra alimentación de los últimos 40 años de una forma mucho más social. Analiza cómo la industria alimentaria ha avanzado a la vez que lo hemos hecho como sociedad.

Nuestras rutinas han cambiado y nuestra alimentación también. Ahora vivimos con más prisa, pero también intentamos comer más saludable, aunque no siempre lo consigamos. Pero, a la vez, nos vemos bombardeados por muchísima información proveniente de las redes sociales, que no existía hace cuatro décadas. No toda esa información es fiable. Por eso, para alimentarnos en concordancia a los avances de la sociedad, pero sin caer en falsos mitos, este libro es otro básico de los publicados en 2023.

Quizás los Reyes Magos estén aún a tiempo de pasarse por alguno de estos libros o cualquiera de divulgación científica. Porque la ciencia siempre es un buen regalo.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente