Los hackers que vulneraron los sistemas de Insomniac Games, firma perteneciente a PlayStation Studios, han cumplido con su amenaza. Habiendo finalizado el período de 7 días que le habían dado a Sony para pagar un rescate estimado en 2 millones de dólares, los piratas informáticos han filtrado más de 1 millón de archivos. Entre ellos, los juegos que el estudio planea lanzar hasta 2033.

Según reporta Cyber Daily, el grupo de ransomware Rhysida ha liberado 1,67 TB de información robada de los servidores de Insomniac Games. Esto se traduce en más de 1,3 millones de archivos entre los que, además de documentación confidencial vinculada con el área de recursos humanos de la compañía, se incluyen artes conceptuales, diseños de niveles, versiones tempranas del gameplay de algunos títulos y su hoja de ruta de lanzamientos para una década.

Si nos enfocamos exclusivamente en lo correspondiente a los juegos, una de las filtraciones más importantes corresponde a Wolverine. El título, que se anunció en 2021 como exclusivo de la PS5, protagoniza buena parte de este leak. De hecho, varias cuentas de X (Twitter) han comenzado a publicar algunos clips que incluyen un vistazo inicial al menú del juego y parte de su jugabilidad.

Lo curioso es que, al momento de redactar este artículo, el material ya lleva varias horas circulando por la red social. Es llamativo que Sony Interactive Entertainment (SIE) e Insomniac Games aún no hayan presentado una reclamación por violación de derechos de autor para que la plataforma de Elon Musk lo elimine de sus servidores.

De acuerdo con los documentos liberados por los atacantes, Wolverine sería el punto de partida de una trilogía de juegos de X-Men. El primero llegaría en 2025, como ya apuntaban rumores anteriores, mientras que los dos restantes arribarían a fines de 2029 y 2033, respectivamente.

Hackers filtran los planes de Insomniac Games hasta 2033

Pero esto no es todo. Entre la información extraída de los servidores de Insomniac Games se incluirían diapositivas que revelarían a los actores que prestarían sus voces a los personajes principales de Wolverine. Liam McIntyre encarnaría a Lobezno, mientras que Krizia Bajos sería Jean Grey, Brett Gipson interpretaría a Sabretooth y Troy Baker (Joel en los juegos de The Last of Us) haría lo propio con Siniestro.

No quedan dudas de que la filtración de información perteneciente a Insomniac Games no tiene precedentes. La documentación liberada por Rhysida indica que el estudio lanzaría un juego dedicado a Venom, así como una tercera entrega de la saga Spider-Man. Además, se menciona que Spider-Man 2, Spider-Man 3 y Wolverine recibirían sus respectivos ports para PC.

Pero no todos los planes de Insomniac Games para los próximos años se vincularían a producciones de Marvel. La empresa también estaría trabajando en una nueva entrega de Ratchet and Clank, aunque habría que esperar varios años antes de que llegue al público.

Por lo pronto, ni Sony ni Insomniac Games han realizado declaraciones públicas sobre la brutal cantidad de datos que se han publicado en la web. De acuerdo con Cyber Daily, lo filtrado corresponde al 98 % de lo robado al estudio, y es lo que no se ha vendido. Si lo que indican los piratas informáticos es cierto, el 2 % restante sí habría sido subastado al mejor postor.

De momento se desconoce qué información habría caído en manos de los compradores, pero podría ser un dolor de cabeza todavía más grande para SIE. En especial, si lo que se ha comercializado incluye datos personales de los trabajadores de Insomniac Games y otras personas relacionadas con el estudio.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente