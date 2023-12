La iniciativa de Google para matar las cookies de terceros en Chrome continúa tomando forma. Esta vez, los de Mountain View anunciaron la fecha formal a partir de la cual se iniciará el proceso gradual de bloqueo de esta característica en su navegador web.

El mes pasado, los californianos habían mencionado que la primera etapa de la eliminación de las cookies de terceros en Chrome se pondría en marcha en el primer trimestre de 2024. No obstante, habían evitado brindar un dato más específico al respecto.

Afortunadamente, ahora hay información concreta. El primer paso para que las cookies de terceros desaparezcan de Chrome se iniciará el próximo 4 de enero, confirmó Google. A partir de ese día se pondrán en marcha las pruebas de lo que la empresa llama Protección Antirastreo.

Lo que hará dicha función será bloquear de forma predeterminada las cookies de terceros en Google Chrome. Esto forma parte del programa conocido como Privacy Sandbox, que los californianos han puesto en marcha tras la polémica y el fracaso de FloC, su anterior iniciativa para acabar con los rastreadores web.

Como ya indicamos, la puesta en marcha de este plan desde los primeros días de 2024 será gradual. En principio, solo se bloquearán las cookies de terceros del 1 % de los usuarios globales de Google Chrome, tanto en sus versiones de escritorio como de Android. Quienes sean elegidos para participar de esta primera prueba, verán una notificación al ingresar al navegador.

Google da el primer paso para eliminar las cookies de terceros en Chrome

Los usuarios que formen parte de la prueba inicial no tendrán que hacer nada para bloquear las cookies de terceros. Google Chrome lo hará de forma predeterminada, aunque ofrecerá opciones para desactivar temporalmente esta medida si se detectan inconvenientes en algunos sitios. Se sabe que ciertas páginas no funcionan correctamente o no cargan toda su información si los rastreadores están inhabilitados.

Quienes deseen permitir las cookies de terceros en una web podrán hacerlo desde el ícono con forma de ojo en la barra de direcciones. Al hacer clic sobre él, encontrarán la opción de reactivarlas manualmente. Tengan en cuenta que si no las vuelven a bloquear, Google Chrome lo hará de forma automática cuando pasen 90 días.

Google sostiene que su intención es eliminar definitivamente las cookies de terceros en Chrome para todos sus usuarios en el segundos semestre de 2024. Aunque esto estará supeditado a lo que defina la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), que está supervisando la implementación de Privacy Sandbox.

El lanzamiento de la Protección Antirastreo marcará un punto de inflexión no solo para Chrome, sino para Google y su modelo de negocios. Por el lado del navegador, se pondrá a la par de otras aplicaciones que ya llevan tiempo bloqueando de forma predeterminada las cookies de terceros. Tales los casos de Safari, Firefox o Brave. Hasta Microsoft Edge, que se basa en Chromium, permite activar el bloqueo a los rastreadores en su configuración.

En lo que respecta al costado empresarial, bloquear las cookies de terceros obligará a los californianos a buscar nuevos modos de monetizar la web sin afectar la privacidad de los usuarios. La compañía está trabajando en Topics, el reemplazo de FloC y los rastreadores web convencionales.

En términos simples, dicha solución se basa en las últimas tres semanas del historial de los usuarios de Google Chrome para detectar tendencias. Así, pretende que los sitios puedan mostrar anuncios con un cierto grado de personalización, pero sin permitir el rastreo al cambiar de una web a la otra. Esto también forma parte de la iniciativa Privacy Sandbox.

