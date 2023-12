The Flash fue, sin lugar a discusión, uno de los más grandes fracasos del cine de superhéroes de 2023. La película de Andy Muschietti, protagonizada por Ezra Miller, falló ante el público y la crítica, y tuvo un desastroso desempeño comercial. Además, entregó uno de los momentos más inauditos con el cameo de George Clooney como una versión alternativa de Bruce Wayne. Un claro guiño a su interpretación del playboy y superhéroe en Batman y Robin (1997).

Pero si creías que esa aparición fugaz de George Clooney era el punto de inicio para su regreso a las películas de DC, estabas equivocado. El actor confirmó que su participación en el largometraje no llevará a nada y descartó cualquier posibilidad de regresar para vestir el manto del Caballero Oscuro.

El artista se tomó con humor su participación en el filme de Muschietti y optó por un peculiar comentario para graficar su nulo interés en volver al cine como Batman. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, el cameo como Bruce Wayne apareció en la conversación y el también cineasta optó por tomárselo con humor.

Consultado sobre cómo se tramó su aparición en The Flash, George Clooney respondió con sarcasmo. "Había tanto clamor por mi regreso como Batman, como ya sabes [...]. Y yo pregunté: '¿Dónde están mis tetillas de goma?', y me dijeron: '¿No podríamos hacerlo sin las tetillas de goma?'. Les respondí: 'Ese no es en verdad mi Batman, ¿no es cierto?'", indicó.

Recordemos que Batman y Robin, de Joel Schumacher, recibió críticas muy duras. Entre ellas, al diseño del vestuario de los héroes interpretados por el propio Clooney y Chris O'Donnell, cuyos trajes incluían tetillas de goma y abdominales de plástico. Una película que además ha sido ridiculizada por la interpretación de Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze y otros elementos verdaderamente absurdos, como la "batitarjeta de crédito".

George Clooney acalla cualquier rumor sobre su posible regreso como Batman

Consultado sobre si existía la posibilidad de que DC Studios lo convenciera para volver como Batman en el futuro, George Clooney no dudó. "No creo que haya suficientes drogas en el mundo para hacerme regresar", dijo sin rodeos.

Los comentarios risueños de George Clooney sirven para acallar cualquier rumor de un posible retorno como Batman en futuras producciones del Universo Extendido de DC. Algo que no debería causar demasiadas sorpresas, considerando que James Gunn ha dejado en claro su plan de reiniciar la franquicia cinematográfica.

El líder de DC Studios también manifestó recientemente que cree que el "porno de cameos" es de lo peor del cine de superhéroes actual. Y la participación de George Clooney como Bruce Wayne en The Flash puede incluirse fácilmente dentro de tal catalogación.

Con sus dichos sarcásticos, Clooney parece tratar de mostrar que sabe que la película de Muschietti fue mala y que su aparición en ella fue un sinsentido. Ahora bien, es improbable que una estrella de Hollywood de semejante calibre aceptara una participación de este tipo a sabiendas de que sería fustigada por el público y la crítica. ¿Pudo haberlo hecho solo por el dinero? Tal vez sí. ¿Qué hubiese pasado si la recepción de The Flash era buena? Es imposible saberlo.

Eso sí, que George Clooney diga que "no hay suficientes drogas en el mundo" que lo hagan regresar como Batman deja algo en claro: el artista quiere dar vuelta la página y no volver a quemarse con uno de los roles más infames de su carrera.

