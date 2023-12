Primera gran victoria para Epic, la compañía madre de Fornite. El jurado ha emitido su veredicto en uno de los juicios más sonados de la industria tecnológica que enfrentaba a Google y Epic por el asunto de la Google Play Store y Fortnite, similar al de Apple vs Epic. El jurado ha fallado a favor de este último, considerando que Google ha convertido su tienda de aplicaciones Google Play y su servicio de facturación, Google Pay, en un monopolio ilegal.

Todo el proceso judicial entre Epic y Google estaba centrado en las comisiones de la Google Play Store y en la falta de alternativa en los sistemas de pago. Google aplica una tarifa del 30% en transacciones y compras de aplicaciones, una política que Epic Games decidió desafiar abiertamente al considerarla injusta, y permitió a usuarios de Fortnite realizar compras directas en la aplicación, evitando así la tarifa que impone Google.

En respuesta, Google eliminó Fortnite de la Google Play Store en agosto de 2020. Epic Games presentó una demanda acusando a Google de prácticas anticompetitivas y abuso de posición dominante en el mercado de tiendas de aplicaciones para dispositivos Android. La demanda buscaba generar cambios en las políticas de la tienda y compensaciones por daños.

Ahora, el veredicto determina que Epic tiene razón en sus pretensiones, aunque de momento el juez no ha decidido cuál será el remedio que imponga a Google. Epic Games ya ha comentado el veredicto, al que consideran una victoria, no solo para ellos, también para toda la industria:

El veredicto de hoy es una victoria para todos los desarrolladores y consumidores de aplicaciones de todo el mundo. Esto demuestra que las prácticas de la tienda de aplicaciones de Google son ilegales y que abusan de su monopolio para cobrar tarifas exorbitantes, sofocar la competencia y reducir la innovación. Declaraciones de Epic sobre el veredicto.

Apple: un juicio similar al de Epic vs Google, pero con resultado opuesto

El resultado de este juicio no solo afectará a Epic Games y Google, sino que también podría tener implicaciones importantes para futuras relaciones entre desarrolladores y plataformas de distribución de aplicaciones. Epic pasó por un juicio similar contra Apple. En su demanda, Epic Games acusaba a Apple de abusar de su posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones para dispositivos iOS y de imponer restricciones anticompetitivas, y buscaba que se anulasen las políticas de la App Store, a las que considera injustas y buscaba, además, compensaciones por daños.

No obstante, la jueza que emitió el veredicto, Yvonne González Rogers, decidió que el asunto no tenía tanto que ver con las aplicaciones como en el caso de Google. Y, por tanto, consideró que el movimiento de Epic, al incluir un sistema de pago directo en Fortnite, incumplió su contrato con Apple. El tribunal no obligó a Apple en ningún momento a permitir tiendas de aplicaciones alternativas, ni a la descarga de aplicaciones, ni a cambiar su tarifa del 30%. Pero sí falló contra Apple en uno de los asuntos clave, y prohibió a Apple impedir que los desarrolladores informaran a los usuarios sobre otros sistemas de pago dentro de las aplicaciones.

El Tribunal no considera que Apple sea un monopolio en el submercado de transacciones de juegos móviles. Sin embargo, sí considera que la conducta de Apple al imponer restricciones es anticompetitiva. Es apropiado un remedio para eliminar esas disposiciones. Este remedio medido aumentará la competencia, aumentará la transparencia, aumentará las opciones y la información del consumidor, al tiempo que preservará el ecosistema iOS de Apple, que tiene justificaciones procompetitivas. Además, no exige que el Tribunal administre en detalle las operaciones comerciales, algo que los tribunales no están capacitados para hacer, como ha reconocido apropiadamente el Tribunal Supremo. Sentencia de Epic vs Apple.

Victoria para Epic, con resultado incierto para Google

Como decimos, queda por ver el resultado real que traerá este veredicto. El juez tendrá que determinar los remedies que impone a Google, por lo que de momento es una victoria a medias para Epic. En este caso, Epic no presentó una demanda por daños; su intención única era que el tribunal obligase a Google a permitir a los desarrolladores libertad para introducir sus propias tiendas de aplicaciones y sus propios sistemas de pago en Android. Todavía está por ver si conseguirá esto.

A continuación, el veredicto completo del juicio:

De momento, Google ha anunciado que recurrirá el veredicto:

Planeamos impugnar el veredicto. Android y Google Play ofrecen más opciones y apertura que cualquier otra plataforma móvil importante. La prueba dejó en claro que competimos ferozmente con Apple y su App Store, así como con las tiendas de aplicaciones en dispositivos Android y con las consolas de juegos. Continuaremos defendiendo el modelo de negocio de Android y seguiremos profundamente comprometidos con nuestros usuarios, socios y el ecosistema de Android en general”. Wilson White, vicepresidente de Google de Government Affairs & Public Policy

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente