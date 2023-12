En cualquier momento puede producirse un atragantamiento. Pero es cierto que las comidas navideñas, con tanta gente y todo el barullo, pueden ser más propicias para ello. Por eso, es recomendable tener especial cuidado, sobre todo con los niños. En caso de que ocurra, puede que el alimento en cuestión se atranque en el esófago, por lo que no impida la respiración, pero sí que otros alimentos puedan bajar por el tubo digestivo. En ese caso, lo recomendable es acudir a urgencias cuanto antes. A menudo el alimento termina cayendo por sí mismo, pero a veces puede ser necesario retirarlo o hacer algunas comprobaciones. Lo que no debemos hacer bajo ningún concepto es dejarnos llevar por mitos como el que habla de la utilidad de la Coca Cola para los atragantamientos.

Según los defensores de este mito, el gas de la bebida puede ayudar a deshacer la comida que se encuentra atrancada en el esófago y facilitar que baje. Hay tantas personas que aseguran que les ha funcionado que incluso algunos científicos se han visto en la duda sobre si es útil o no.

Por eso, un equipo de investigadores de la Universidad de Ámsterdam acaba de llevar a cabo un estudio dirigido precisamente a hacer esta comprobación. Sus conclusiones al respecto son claras: lo de la Coca Cola para los atragantamientos es solo un mito. ¿Pero por qué a algunas personas les sirve?

Comprobaciones sobre el uso de Coca Cola para los atragantamientos

En este estudio participaron 51 pacientes que se encontraban en la sala de espera de las urgencias de un hospital para someterse a una endoscopia. Todos ellos tenían algún alimento atrancado en el esófago, por lo que se les iba a realizar una endoscopia para localizarlo y retirarlo.

Mientras esperaban, a la mitad de ellos se les proporcionó Coca Cola, para que fuesen dando sorbitos mientras llegaba su turno. Llegado el momento, si aún no podían tragar saliva, se les realizaba la endoscopia. Si no, se comprobaba si ya estaban recuperados. En algunos casos el atranque desapareció solo. Pero lo hizo en la misma proporción en los dos grupos. Por lo tanto, no se encontró ninguna utilidad en la Coca Cola para los atragantamientos.

Ahora bien, es cierto que hubo algunos casos en los que tomaron el refresco y se recuperaron. Si esto ocurre a una persona de forma aislada y no hay otro grupo control para comparar, podría pensar que ha sido por la bebida. Pero, en realidad, que la hayan tomado no es más que una casualidad.

Hay que tener especial cuidado con los posibles atragantamientos de los niños. Crédito: Jimmy Dean (Unsplash)

Otros motivos para ir a urgencias

Si la comida se atranca puede deberse a que no se ha masticado bien, pero también es posible que haya un estrechamiento en el esófago. Este podría deberse a una condición médica externa. Por eso, es mejor acudir a urgencias y no probar el truco de la Coca Cola para los atragantamientos. No solo porque simplemente sea un mito, sino también porque hay otros detalles que debería comprobar un médico.

Por supuesto, si la obstrucción no es en el esófago e impide la respiración, puede que no haya tiempo de llegar a urgencias. En esos casos se debe realizar la maniobra de Heimlich.

Desde la Clínica Mayo aconsejan también dar cinco golpes en la espalda y luego hacer cinco comprensiones abdominales. Por supuesto, si se trata de un niño o un bebé, se deben tener en cuenta otras particularidades.

Por eso, lo ideal es que todos sepamos primeros auxilios básicos. Ojalá no necesitemos utilizarlos nunca, pero está bien tener los conocimientos por si acaso.

