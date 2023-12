Bungie podría cambiar significativamente en el futuro próximo. Un reporte de IGN expone los diversos y complejos obstáculos que atraviesa el estudio en la actualidad, muchos de ellos provocados por la decadencia de Destiny 2, que no ha logrado satisfacer a su comunidad con sus más recientes expansiones.

Uno de los mayores inconvenientes de Bungie es la total dependencia que tienen de Destiny 2. Hace algunos años, nadie habría imaginado un panorama negativo en torno al juego como servicio, razón por la cual en el estudio no se platearon pisar el acelerador con otro proyecto. Pero, ahora que el título pierde popularidad de manera constante, no tienen un respaldo que los sostenga económicamente.

El citado medio, tras entrevistar a empleados que prefirieron mantener el anonimato, informa que Bungie tiene problemas financieros que han repercutido en el ambiente laboral. Se han reducido gastos y, peor aún, se han visto obligados a despedir a decenas de empleados. A finales de octubre, prescindieron de 100 trabajadores, aproximadamente.

La ola de despidos no es lo único que tiene la moral de la plantilla por los suelos. Se cancelaron eventos que reforzaban la convivencia laboral, eliminaron bonus de vacaciones, redujeron compensaciones por ventas y suspendieron la contratación de nuevos trabajadores. En este momento, la prioridad única de Bungie es proteger la cartera.

¿Por qué? Aquí entra en juego la adquisición de Sony. Recordemos que, durante 2022, la empresa japonesa cerró la compra de Bungie por 3.600 millones de dólares. Algunos podrían pensar que el estudio no tendría problemas financieros por pertenecer a PlayStation, pero no es así.

Sony podría tomar el control total de Bungie en 2024

Y es que el acuerdo con Sony establece que Bungie podía mantenerse como una empresa completamente independiente. Incluso seguirían publicando sus propios juegos en todas las plataformas. No obstante, aparentemente existe una cláusula que permitiría a Sony tomar el control total de Bungie. Una condición que, por cierto, está ligada al rubro financiero.

Si Bungie no cumple con un estado económico determinado, la junta directiva, conformada actualmente tanto por directivos de Bungie como por directivos de Sony Interactive Entertainment, podía pasar a quedar únicamente en manos de PlayStation.

El reporte menciona que uno de los mayores temores de los empleados es, precisamente, perder esa independencia. Si Sony asume el control, podrá reestructurar el estudio a su antojo —si así lo cree conveniente— y, por supuesto, ordenar el desarrollo de proyectos que beneficien únicamente a PlayStation.

Desafortunadamente, en este momento, el panorama no es nada adelantador para Bungie. The Final Shape, la próxima y última expansión de Destiny 2, se retrasó hasta junio de 2024. Por otro lado, Marathon, su siguiente gran juego, todavía está a años de distancia, así que no puede fungir como salvavidas.

¿Qué pasará? De momento, el destino de Bungie depende del rendimiento económico del DLC de Destiny 2. "Sabemos que necesitamos que The Final Shape tenga un buen desempeño. Y la sensación en el estudio es que, si no es así, definitivamente veremos más despidos", comentó un empleado.

Todavía peor, no parece que la cúpula directiva de Bungie esté dispuesta a poner de su parte para mejorar la situación. Cuando empleados les preguntaron si se reducirían el salario como parte del recorte de gastos, respondieron: "Bungie no es ese tipo de empresa". Lamentable…

La plantilla de Bungie considera que ser controlados por Sony ya es la menor preocupación. Lo que realmente los tiene inquietos es que haya más despidos en los próximos meses.

"Parece que muchos altos mandos no están escuchando los datos y dicen: 'Solo necesitamos Recuperar a nuestros fans, todavía les agradamos". No. No lo hacen… Nos deshicimos de algunas de nuestras personas más queridas y conocedoras que han estado aquí durante más de 20 años. Todos los días entro con miedo de que yo o mis amigos sean los siguientes. Nadie está a salvo."

Viendo este panorama, quizá lo mejor que le puede pasar a Bungie es que PlayStation los lidere a partir de 2024…

