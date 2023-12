La suspensión de las ventas del Apple Watch Series 9 y el Apple Watch Ultra 2 en Estados Unidos a causa de una violación de una patente por parte de Apple, también trae consigo una muy mala noticia para los usuarios que actualmente cuentan con estos u otros modelos de generaciones anteriores. La compañía no podrá realizar reparaciones de hardware fuera de garantía en los Apple Watch Series 6 y modelos posteriores. Así lo ha informado Apple a sus empleados a través de un memorado al que ha tenido acceso Bloomberg.

Esto quiere decir que, si un usuario tiene un Series 6 en adelante que tiene la pantalla rota, Apple no podrá reemplazarla, aunque la compañía sí mantendrá el soporte técnico activo para poder ayudar a los usuarios a resolver sus dudas relacionadas con el software que también podrían solucionar algunos problemas o bugs del dispositivo.

La decisión de no realizar reparaciones, que se ha tenido que llevar a cabo por una prohibición impuesta por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos al comprobar que Apple infringió dos patentes relacionadas con la tecnología de medición de oxígeno en sangre, afecta a un total de 6 modelos. El Series 6, Series 7, Series 8, el Apple Watch Ultra de primera generación y los recién anunciados Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2. Todos ellos cuentan con un sensor SpO2.

Quedan exentos los Apple Watch SE, así como todos los modelos anteriores a 2020, pues estos no incluyen la posibilidad de medir el oxígeno en sangre y, por tanto, no han infringido ninguna patente. Por otro lado, y según el citado medio, la compañía ha destacado a sus empleados que deberán notificar a los usuarios cuando la prohibición de no reparar dispositivos fuera de garantía se levante.

Apple ya no vende los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 en Estados Unidos

Si bien la prohibición de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos no comenzará a ser efectiva hasta el próximo 25 de diciembre, Apple ya ha retirado de su web la venta de los Apple Watch Series 9 y Ultra 2. En tiendas físicas, sin embargo, el dispositivo continuará vendiéndose hasta la fecha señalada; y en las tiendas minoristas, hasta agotar existencias.

La compañía, reiteramos, infringió dos patentes relacionadas con la tecnología de medición de oxígeno en sangre propiedad de Masimo Corp; una empresa de tecnología médica. Apple ha intentado apelar la decisión de la Comisión de Comercio y ha estado trabajando en evitar retirar los dos Apple Watch afectados del mercado limitando la función mediante una actualización de software. No obstante, y según Masimo, la violación de las patentes también se trata de hardware.

Ahora, Apple debe llegar a un acuerdo con Masimo para poder retomar las ventas del Apple Watch. Mientras tanto, aquellos usuarios que hayan adquirido un modelo afectado recientemente todavía pueden devolverlo, pero la firma asegura que no se podrán realizar reemplazos (por ejemplo, de tamaño o un color diferente).

