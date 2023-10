YouTube reforzó su estrategia para impedir que los usuarios utilicen bloqueadores de anuncios mientras navegan en la plataforma. Tras realizar varios experimentos a mediados de año, la empresa comenzó a desplegar más advertencias a quienes acceden con uBlock Origin o cualquier otra extensión que evita la publicidad. Lo mismo ocurre en navegadores como Brave, que incluyen bloqueadores integrados en el software.

Según reporta Android Authority, YouTube congeló el reproductor de videos hasta que el usuario no deshabilite el bloqueador de anuncios. Las reacciones no se han hecho esperar y un número importante de usuarios se ha manifestado en contra de la medida. El subreddit de YouTube está plagado de quejas y advertencias de que no pagarán la suscripción premium.

Ante ello, el gerente de comunicaciones de YouTube, Christopher Lawton, confirmó a The Verge que la plataforma lanzó un esfuerzo masivo para combatir los bloqueadores de anuncios. De acuerdo con Lawton, la idea es invitar a los usuarios a permitir la publicidad o probar YouTube Premium. El directivo declaró que estos bloqueadores violan los Condiciones de Servicio y añadió que la publicidad permite a miles de millones de personas acceder a su contenido favorito.

Si bien YouTube dejó claro que lanzaría una cruzada contra los bloqueadores de anuncios, los primeros meses fueron destinados a experimentar. La plataforma desplegó advertencias en algunos países y aplicó una política de tres strikes antes de bloquear el reproductor. A comienzos de octubre, la tecnológica amplió la estrategia a más países y definió un sistema con cuatro etapas de detección.

Así reacciona YouTube si utilizas un bloqueador de anuncios

Una entrada publicada en el subreddit de uBlock Origin detalla el procedimiento que sigue YouTube cuando utilizas un bloqueador de publicidad. El sistema de detección está dividido en cuatro etapas en las que se muestra una advertencia al usuario y se le invita a permitir anuncios. Dependiendo del nivel serán las acciones que podrás realizar

La etapa 1 es solo una ventana emergente que puedes descartar al hacer clic fuera de ella.

La etapa 2 es la misma, pero el botón de cerrar se activa tras unos segundos.

La etapa 3 es más agresiva y solo te permite abrir tres videos antes de bloquear el reproductor (tres strikes).

La etapa 4 reemplaza el video por una advertencia en la que se establece que los bloqueadores de publicidad están prohibidos. El reproductor se desbloqueará una vez que deshabilites la extensión, añadas a YouTube a tu lista de permitidos o te suscribas a YouTube Premium.

Imagen: uBlock Origin

Es importante mencionar que estas fases varían por país. En México, YouTube activó la etapa 2 hace dos semanas y la mantuvo por varios días. En Estados Unidos muchos usuarios ya se encuentran en la etapa 4 y no pueden acceder a los videos si no desactivan el bloqueador de anuncios.

Según uBlock Origin, YouTube cambia sus scripts de detección dos veces al día y no hay forma de evitarlo. La única solución es actualizar los filtros de forma manual cada 12 horas y desactivar cualquier otra extensión que bloquea anuncios. El proceso puede ser complicado para quienes no tienen experiencia y no funciona si quieres permanecer con sesión iniciada en la plataforma.

La buena noticia es que las extensiones se actualizan de forma constante y la comunidad está creando guías para evitar los anuncios. Si no quieres pagar YouTube Premium, la solución es estar al pendiente de los avances de uBlock Origin en su subreddit.

